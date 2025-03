Felix und Miriam Neureuther sind offenbar wieder Eltern geworden

Biathlon-Weltmeisterin Miriam Neureuther ist offenbar wieder Mutter geworden. Wie sie und ihr Ehemann Felix über ihre Social-Media-Kanäle angedeutet haben, ist kürzlich das vierte Kind des Paares auf die Welt gekommen. Beide teilten auf Instagram ein Foto, auf dem mehrere Hände zu sehen sind – unter anderem die eines Kleinkinds. „Ein Geschenk des Himmels“, kommentierte Felix Neureuther den Post.

2017 wurden die beiden zum ersten Mal Eltern einer kleinen Tochter, 2020 folgte ein Sohn und 2022 eine weitere Tochter. Verheiratet sind sie seit 2017. Zur offenbar erneuten Schwangerschaft war im Vorfeld nichts an die Öffentlichkeit gedrungen, weitere Informationen zum jüngsten Mitglied der Neureuthers sind noch nicht bekannt.

Rosi, Christian, Felix, Miriam und ein neues Kind: Das ist Familie Neureuther

Felix Neureuther ist der Sohn der beiden Ski-Legenden Rosi Mittermaier und Christian Neureuther. Mutter Rosi Mittermaier feierte 1976 zwei Olympiasiege im Slalom und der Abfahrt, zudem wurde sie mehrfache Weltmeisterin im selben Jahr. Vater Christian waren solche Erfolge zwar nicht vergönnt, mit sechs Weltcupsiegen im Slalom gehörte er in diesen Disziplin in der Siebzigern aber ebenfalls zu den besten Skirennfahrern der Welt. Im Slalom war auch Felix einer der besten Athleten seiner Zeit.

2013 wurde er Vizeweltmeister, 2015 und 2017 holte er die Bronzemedaille im Slalom bei den Ski-Weltmeisterschaften. Weltmeister wurde Felix Neureuther 2005 in der Mannschaftswertung gemeinsam mit Hilde Gerg, Florian Eckert, Martina Ertl, Andreas Ertl und Monika Bergmann. Auch über den Skisport hinaus erlangte er Bekanntheit.

Die Karriere von Miriam Neureuther im Rückblick

Ehefrau Miriam, die bis zur Hochzeit noch Gössner hieß, wurde 2011 und 2012 ebenfalls Weltmeisterin, wie Felix holte auch sie den Titel in der Mannschaft – allerdings in einer anderen Sportart: Gemeinsam mit Andrea Henkel, Tina Bachmann und Magdalena Neuner siegte sie im Biathlon-Staffelwettbewerb. Im Einzel war sie bei drei Weltcuprennen erfolgreich. Im Ski-Langlauf sicherte sie sich zudem eine olympische Silbermedaille: Mit Katrin Zeller, Evi Sachenbacher-Stehle und Claudia Nystad wurde sie Zweite der Staffel in Vancouver 2010.

Vor etwas mehr als zwei Jahren hatten die Neureuthers indes einen Schicksalsschlag zu verkraften: Anfang Januar 2023 starb Rosi Mittermaier nach schwerer Krankheit.