Newcastle - BVB in der Champions League 2023/24: Übertragung im TV oder Stream

Newcastle gegen Borussia Dortmund live im TV und Stream: Hier gibt es die Infos zu Übertragung, Termin und Live-Ticker des Spiels in der Champions League 23/24.

Der Auftakt zur aktuellen CL-Saison lief für den BVB nicht gerade prickelnd - 0:2 gegen Paris Saint-Germain, ein torloses Unentschieden gegen AC Mailand. Der Rückblick auf vergangene Spielzeiten bietet auch kein besonders aufmunterndes Omen - häufig war schon früh Schluss. Man muss allerdings einräumen, dass die Männer aus dem Pott diesmal eine Hammergruppe zugelost bekommen haben - es gibt keine leichten Gegner. Auch der Premier-League-Klub Newcastle United läuft in Gruppe F auf. Die Reise nach Britannien sollte aus Sicht der Dortmunder also möglichst drei Punkte bringen. Hier kommen alle Infos zur Partie rund um Ort, Zeit und Übertragung im TV und Stream. Auch einen Live-Ticker haben wir für Sie.

Newcastle United- BVB in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der Spielplan für die Champions League 2023/24 verrät es: Das Match zwischen Newcastle und Borussia Dortmund wird am Mittwoch, 25. Oktober 2023, um 21 Uhr angepfiffen. Die Engländer haben den Heimvorteil in ihrem Stadion St. James' Park.

Newcastle - Borussia Dortmund live im TV und Stream - CL-Übertragung auch im Free-TV?

Zwei Streaming-Anbieter haben sich die Rechte an der CL-Übertragung in der Saison 2023/24 haben zwei Streaming-Anbieter untereinander aufgeteilt: Der Großteil der Spiele wird auf DAZN übertragen, wo man alle Spiele von der Qualifikation bis zum Finale live verfolgen kann. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo erforderlich. DAZN bietet Abonnements ab 29,99 Euro pro Monat an. Zusätzlich dazu werden ausgewählte Spiele auch auf Amazon Prime Video zu sehen - hier wird jeweils das Topspiel am Dienstag übertragen. Solange deutsche Teams im Rennen sind, ist dies das Spiel mit deutscher Beteiligung. Das Abonnement des Anbieters kostet 6,99 Euro pro Monat. (Stand aller Konditionen: 9. Oktober 2023). Lediglich das Finale läuft im Free-TV, und zwar beim ZDF.

Spiel: Newcastle - Borussia Dortmund , Gruppenphase, Gruppe F, Spieltag 3 von 6, UEFA Champions League 2023/24

- , Gruppenphase, Gruppe F, Spieltag 3 von 6, 2023/24 Datum: Mittwoch, 25. Oktober 2023

Mittwoch, 25. Oktober 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: St. James' Park, Newcastle

Park, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel Newcastle United - BVB

Falls Sie sich ein kostenpflichtiges Abo sparen möchten, können Sie das Spiel zwischen Newcastle und Borussia Dortmund trotzdem hautnah erleben: Unser Live-Ticker ist in Echtzeit dabei, Sie versäumen absolut nichts.

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Bilanz: Wie haben Newcastle und Borussia Dortmund bisher gegeneinander abgeschnitten?

Die Bilanz fällt denkbar kurz aus: Beide Teams sind sich bisher noch nie auf dem grünen Rasen begegnet. Die Engländer gehen dennoch als klarer Favorit ins Match - schließlich hatte Newcastle PSG mit einem klaren 4:1 vom Platz gefegt, während Dortmund gegen die Franzosen mit 0:2 gescheitert war. Vor dem Spiel belegt Newcastle in der Gruppe mit 4 Punkten den 1. Platz. Will der BVB in der Gruppenphase der Champions League 23/24 noch ein Wörtchen mitzureden haben, muss im besten Fall ein Sieg her.