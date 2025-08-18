Tränen, Wut und ein persönlicher Tiefpunkt – Neymars schwerste Stunde bei Santos

„Eine Schande!“ - so skandierten viele Santos-Anhänger nach dem desaströsen 0:6 Auftritt ihrer Mannschaft gegen Vasco de Gama. Und ausgerechnet ihr Idol Neymar teilte diesen Schmerz, weinend und voller Wut verlässt er nach dem Schlusspfiff den Rasen. Es ist die höchste Niederlage seiner bisherigen Karriere. Das erträumte Comeback droht für Klub und Spieler zum Fiasko zu werden.

Schon während des Spiels wirkte der 33-Jährige verloren auf dem Platz, die einstige Leichtigkeit und Kreativität des als „Pelé-Erbe“ gehandelten Offensivkünstlers blitzte nur noch in Ansätzen auf. Nach dem Schlusspfiff brachen dann alle Emotionen durch. „ Das war eine Schande, so ein Spiel im Santos-Trikot hinzulegen“, schimpfte Neymar unter Tränen . Es waren Worte, die ebenso schonungslos wie ehrlich klangen.

Zu den ungewöhnlichsten Szenen gehörte der lange Trost von Fernando Diniz, dem Gästetrainer – ausgerechnet jener Coach unter dem Neymar im Oktober 2023 sein letztes Länderspiel für Brasilien absolvierte, bevor ihn eine schwere Knieverletzung monatelang aus dem Verkehr zog. Nun lagen erneut Tränen in seinen Augen, diesmal nach einer sportlichen Demütigung.

Während Neymar und Santos im Chaos versanken, durfte ein anderer Brasilianer jubeln: Philippe Coutinho, einst Profi des FC Bayern München, schnürte für Vasco de Gama einen Doppelpack und führet sein Team zum Kantersieg. Vasco kletterte damit aus der Abstiegszone, Santos hingegen bleibt im Tabellenkeller gefangen.

Coutinho glänzt - Santos versinkt

Mit 21 Punkten aus 19 Spielen rangiert der Traditionsklub aktuell auf dem 15. Platz – nur zwei Zähler oberhalb der Abstiegsplätze. Die Fans reagierten frustriert. Tatsächlich kehrten sie symbolisch zum Protest dem Spielfeld den Rücken zu. Einige verließen das Stadion vorzeitig, andere forderten lautstark Veränderungen.

Die Klubführung zog noch am Abend die Reißleine: Trainer Cléber Xavier wurde entlassen. Der 51-Jährige hatte Santos erst im April übernommen, doch nach dem historischen Debakel fand seine Amtszeit nun ein abruptes Ende. Namen wie Jorge Sampaoli, der bereits Santos trainierte und derzeit vereinslos ist, machten bei den Fans schnell die Runde.

Superstar am Scheideweg

Für Neymar ist diese Niederlage mehr als nur ein Stück bitterer Statistik. Sie wirft Fragen auf: Kann der einstige Weltstar nach seinen schweren Verletzungen noch einmal an frühere Glanzzeiten anknüpfen? Oder erlebt er mit seinem Jugendklub Santos gerade ein letztes schmerzhaftes Kapitel, bevor die Karriere endet?

Eins ist klar: Neymar kämpft nicht nur um sportliche Anerkennung, sondern auch mit den eigenen Gefühlen.“ Die Tränen sind Tränen der Wut“, sagt er – ein Satz der hängen bleibt.