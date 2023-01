NFL 2022: Zeitplan, Termine, Teams und Übertragung

Die NFL-Saison 2022: Wann ist die Saison gestartet? Infos zu Auftakt, der Preseason, Regular Season, dem Super Bowl, dem Zeitplan und der Übertragung im TV erhalten Sie hier.

NFL-Saison 2022: Die Preseason der NFL startete am 4. August mit dem Pro Football Hall of Fame Game zwischen den Las Vegas Raiders und den Jacksonville Jaguars. Vier Wochen waren die Teams im Einsatz, bevor es am 9. September offiziell mit der Regular Season losging. Alle weiteren Daten, Termine und den konkreten Zeitplan der NFL-Season 2022 bis hin zum Pro Bowl und Super Bowl verraten wir hier. Dazu Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

Zeitplan der NFL 2022 Season in der Übersicht

Die freiwilligen Teamtrainings, die sogenannten OTAs (Organized Team Activities), fanden bis zum 8. Juni statt, das verpflichtende Minicamp Mitte Juni ist abgeschlossen und Mitte Juli starteten die Spieler der 32 Mannschaften in die Trainingscamps, um sich auf die Saison vorzubereiten. Die NFL verzichtet diesen Sommer auf den Supplemental Draft zum dritten Mal.

Der Supplemental Draft ist ein Draft für Collegespieler, der unter anderem Jalen Thompson oder Josh Gordon den Eintritt in die NFL verschaffte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Den Zeitplan mit den Terminen der NFL 2022 finden Sie hier:

Datum Termin 28.-30. April 2022 NFL Draft 23.-26. Mai 2022 OTAs - 1. Session 31. Mai - 2. Juni 2022 OTAs - 2. Session 6.-8. Juni 2022 OTAs - 3. Session findet 2022 nicht statt Supplemental Draft 22 15. Juli 2022 Franchise-Tag-Deadline ab Mitte Juli - August 2022 Training Camps 4. August 2022 Pro Football Hall of Fame Game / Start Preseason 9. September 2022 Regular Season 14. Januar 2022 Start Wildcard Games / Playoffs 12. Februar 2023 Super Bowl LVII

Preseason der NFL 2022: Termine und Zeitplan

Die Preseason der NFL 2022 startete am 5. August und endete am 28. August.

Datum Woche 5. August 2022 Preseason Woche 1 12.-14. August 2022 Preseason Woche 2 19.-23. August 2022 Preseason Woche 3 16.-28. August 2022 Preseason Woche 4

Zeitplan: Regular Season der National Football League 2022

Die Regular Season liegt vor den Playoffs und dem Super Bowl am 12. Februar 2023. Sie startete am 8. September 2022 und geht bis zum 8. Januar 2023. Dieser Spielplan gilt für die Regular Season:

Lesen Sie dazu auch

Ein Heim- und ein Auswärtsspiel spielt jedes Team. Vier Spiele finden gegen die Teams der eigenen Division aus der eigenen Conference statt, vier gegen die Teams einer Division aus der gegnerischen Conference.

Gegen die Teams der eigenen Conference, die auf demselben Tabellenplatz im Vorjahr abgeschlossen haben, finden auch zwei Spiele statt.

Insgesamt finden seit der Saison 2021 17 Spiele statt. Das zusätzliche Spiel ist gegen eine Mannschaft aus der anderen Conference und geht auf das Collective Bargaining Agreement von 2020 zurück.

Erstmals findet 2022 ein Spiel in Deutschland statt (mit der NFL International Series), drei Spiele im Vereinigten Königreich und ein Spiel in Mexiko .

Datum Woche 9.-13. September 2022 Regular Season Woche 1 16.-20. September 2022 Regular Season Woche 2 23.-27. September 2022 Start Regular Season Woche 3 30. September - 4. Oktober 2022 Regular Season Woche 4 7.-11. Oktober 2022 Regular Season Woche 5 14.-18. Oktober 2022 Regular Season Woche 6 21.-25. Oktober 2022 Regular Season Woche 7 28. Oktober - 1. November 2022 Regular Season Woche 8 4.-8. November 2022 Regular Season Woche 9 11.-15. November 2022 Regular Season Woche 10 18.-22. November 2022 Regular Season Woche 11 24.-29. November 2022 Regular Season Woche 12 2.-6. Dezember 2022 Regular Season Woche 13 9.-13. Dezember 2022 Regular Season Woche 14 16.-20. Dezember 2022 Regular Season Woche 15 23.-27. Dezember 2022 Regular Season Woche 16 30. Dezember 2022 - 3. Januar 2023 Regular Season Woche 17 8. Januar 2023 Regular Season Woche 18 14.-15. Januar 2023 Wildcard Round 21.-22. Januar 2023 Divisional Round 29. Januar 2023 Championship Games 5. Februar 2023 Pro Bowl 12. Februar 2023 Super Bowl LVII

NFL 2022: Spielplan

Week 1

Datum Uhrzeit (CEST) Spiel 9. September 02.20 Uhr Buffalo Bills @ Los Angeles Rams 11.September 19.00 Uhr New Orleans Saints @ Atlanta Falcons 11.September 19.00 Uhr Cleveland Browns @ Carolina Panthers 11.September 19.00 Uhr San Francisco 49ers @ Chicago Bears 11.September 19.00 Uhr Pittsburgh Steelers @ Cincinnati Bengals 11.September 19.00 Uhr Philadelphia Eagles @ Detroit Lions 11.September 19.00 Uhr Indianapolis Colts @ Houston Texans 11.September 19.00 Uhr New England Patriots @ Miami Dolphins 11.September 19.00 Uhr Baltimore Ravens @ New York Jets 11.September 19.00 Uhr Jacksonville Jaguars @ Washington Commanders 11.September 22.25 Uhr New York Giants @ Tennessee Titans 11.September 22.25 Uhr Kansas City Chiefs @ Arizona Cardinals 11.September 22.25 Uhr Las Vegas Raiders @ Los Angeles Chargers 11.September 22.25 Uhr Green Bay Packers @ Minnesota Vikings 12. September 02.20 Uhr Tampa Bay Buccaneers @ Dallas Cowboys 13. September 02.15 Uhr Denver Broncos @ Seattle Seahawks

Week 2

Datum Uhrzeit (CEST) Spiel 16. September 02.15 Uhr Chargers @ Chiefs 18. September 19.00 Uhr Dolphins @ Ravens 18. September 19.00 Uhr Jets @ Browns 18. September 19.00 Uhr Commanders @ Lions 18. September 19.00 Uhr Colts @ Jaguars 18. September 19.00 Uhr Buccaneers @ Saints 18. September 19.00 Uhr Panthers @ Giants 18. September 19.00 Uhr Patriots @ Steelers 18. September 22.05 Uhr Falcons @ Rams 18. September 22.05 Uhr Seahawks @ 49ers 18. September 22.25 Uhr Bengals @ Cowboys 18. September 22.25 Uhr Texans @ Broncos 18. September 22.25 Uhr Cardinals @ Raiders 19. September 02.20 Uhr Bears @ Packers 20. September 01.15 Uhr Titans @ Bills 20. September 02.30 Uhr Vikings @ Eagles

Week 3

Datum Uhrzeit (CEST) Spiel 23. September 02.15 Uhr Steelers @ Browns 25. September 19.00 Uhr Saints @ Panthers 25. September 19.00 Uhr Texans @ Bears 25. September 19.00 Uhr Chiefs @ Colts 25. September 19.00 Uhr Bills @ Dolphins 25. September 19.00 Uhr Lions @ Vikings 25. September 19.00 Uhr Ravens @ Patriots 25. September 19.00 Uhr Bengals @ Jets 25. September 19.00 Uhr Raiders @ Titans 25. September 19.00 Uhr Eagles @ Commanders 25. September 22.05 Uhr Jaguars @ Chargers 25. September 22.25 Uhr Rams @ Cardinals 25. September 22.25 Uhr Falcons @ Seahawks 25. September 22.25 Uhr Packers @ Buccaneers 26. September 02.20 Uhr 49ers @ Broncos 27. September 02.15 Uhr Cowboys @ Giants

Week 4

Datum Uhrzeit (CEST) Spiel 30. September 02.15 Uhr Dolphins @ Bengals 2. Oktober 15.30 Uhr Vikings @ Saints 2. Oktober 19.00 Uhr Browns @ Falcons 2. Oktober 19.00 Uhr Bills @ Ravens 2. Oktober 19.00 Uhr Commanders @ Cowboys 2. Oktober 19.00 Uhr Seahawks @ Lions 2. Oktober 19.00 Uhr Chargers @ Texans 2. Oktober 19.00 Uhr Titans @ Colts 2. Oktober 19.00 Uhr Bears @ Giants 2. Oktober 19.00 Uhr Jaguars @ Eagles 2. Oktober 19.00 Uhr Jets @ Steelers 2. Oktober 22.05 Uhr Cardinals @ Panthers 2. Oktober 22.25 Uhr Patriots @ Packers 2. Oktober 22.25 Uhr Broncos @ Raiders 3. Oktober 02.20 Uhr Chiefs @ Buccaneers 4. Oktober 02.15 Uhr Rams @ 49ers

Week 5

Datum Uhrzeit (CEST) Spiel 7. Oktober 2.15 Uhr Colts @ Broncos 9. Oktober 3.30 Uhr Giants @ Packers 9. Oktober 7.00 Uhr Steelers @ Bills 9. Oktober 7.00 Uhr Chargers @ Browns 9. Oktober 7.00 Uhr Texans @ Jaguars 9. Oktober 7.00 Uhr Bears @ Vikings 9. Oktober 7.00 Uhr Lions @ Patriots 9. Oktober 7.00 Uhr Seahawks @ Saints 9. Oktober 7.00 Uhr Dolphins @ Jets 9. Oktober 7.00 Uhr Falcons @ Buccaneers 9. Oktober 7.00 Uhr Titans @ Commanders 9. Oktober 10.05 Uhr 49ers @ Panthers 9. Oktober 10.25 Uhr Eagles @ Cardinals 9. Oktober 10.25 Uhr Cowboys @ Rams 10. Oktober 2.20 Uhr Bengals @ Ravens 11. Oktober 2.15 Uhr Raiders @ Chiefs

Week 6

Datum Uhrzeit (CEST) Spiel 14. Oktober 02.15 Uhr Commanders @ Bears 16. Oktober 19.00 Uhr Vikings @ Dolphins 16. Oktober 19.00 Uhr Jaguars @ Colts 16. Oktober 19.00 Uhr Buccaneers @ Steelers 16. Oktober 19.00 Uhr Patriots @ Browns 16. Oktober 19.00 Uhr Ravens @ Giants 16. Oktober 19.00 Uhr Jets @ Packers 16. Oktober 22.05 Uhr Panthers @ Rams 16. Oktober 19.00 Uhr Bengals @ Saints 16. Oktober 19.00 Uhr 49ers @ Falcons 16. Oktober 22.05 Uhr Cardinals @ Seahawks 16. Oktober 22.25 Uhr Bills @ Chiefs 17. Oktober 02.20 Uhr Cowboys @ Eagles 18. Oktober 02.15 Uhr Broncos @ Chargers

Week 7

Datum Uhrzeit (CEST) Spiel 21. Oktober 02.15 Uhr Saints @ Cardinals 23. Oktober 19.00 Uhr Browns @ Ravens 23. Oktober 19.00 Uhr Buccaneers @ Panthers 23. Oktober 19.00 Uhr Falcons @ Bengals 23. Oktober 19.00 Uhr Lions @ Cowboys 23. Oktober 19.00 Uhr Giants @ Jaguars 23. Oktober 19.00 Uhr Colts @ Titans 23. Oktober 19.00 Uhr Packers @ Commanders 23. Oktober 22.05 Uhr Jets @ Broncos 23. Oktober 22.05 Uhr Texans @ Raiders 23. Oktober 22.25 Uhr Seahawks @ Chargers 23. Oktober 22.25 Uhr Chiefs @ 49ers 24. Oktober 2.20 Uhr Steelers @ Dolphins 25. Oktober 2.15 Uhr Bears @ Patriots

Week 8

Datum Uhrzeit (CEST) Spiel 28. Oktober 02.15 Uhr Ravens @ Buccaneers 30. Oktober 02.30 Uhr Broncos @ Jaguars 30. Oktober 06.00 Uhr Panthers @ Falcons 30. Oktober 06.00 Uhr Bears @ Cowboys 30. Oktober 06.00 Uhr Dolphins @ Lions 30. Oktober 06.00 Uhr Cardinals @ Vikings 30. Oktober 06.00 Uhr Raiders @ Saints 30. Oktober 06.00 Uhr Patriots @ Jets 30. Oktober 06.00 Uhr Steelers @ Eagles 30. Oktober 09.05 Uhr Titans @ Texabs 30. Oktober 09.25 Uhr Commanders @ Cotts 30. Oktober 09.25 Uhr 49ers @ Rams 30. Oktober 09.25 Uhr Giants @ Seahawks 31. Oktober 01.20 Uhr Packers @ Bills

Week 9

Datum Uhrzeit (CET) Spiel 4. November 1.15 Uhr Eagles @ Texans 6. November 19.00 Uhr Chargers @ Falcons 6. November 19.00 Uhr Dolphins @ Bears 6. November 19.00 Uhr Panthers @ Bengals 6. November 19.00 Uhr Packers @ Lions 6. November 19.00 Uhr Raiders @ Jaguars 6. November 19.00 Uhr Colts @ Patriots 6. November 19.00 Uhr Bills @ Jets 6. November 19.00 Uhr Vikings @ Commanders 6. November 22.05 Uhr Seahawks @ Cardinals 6. November 22.25 Uhr Rams @ Bucs 7. November 2.20 Uhr Titans @ Chiefs 8. November 2.15 Uhr Ravens @ Saints

Week 10

Datum Uhrzeit (CET) Spiel 11. November 2.15 Uhr Falcons @ Panthers 13. November 3.30 Uhr Seahawks @ Buccaneers 13. November 7.00 Uhr Vikings @ Bills 13. November 7.00 Uhr Lions @ Bears 13. November 7.00 Uhr Jaguars @ Chiefs 13. November 7.00 Uhr Browns @ Dolphins 13. November 7.00 Uhr Texans @ Giants 13. November 7.00 Uhr Saints @ Steefers 13. November 7.00 Uhr Broncos @ Titans 13. November 10.05 Uhr Colts @ Raiders 13. November 10.25 Uhr Cowboys @ Packers 13. November 10.25 Uhr Cardianals @ Rams 14. November 2.20 Uhr Chargers @ 49ers 15. November 2.15 Uhr Commanders @ Eagles

Week 11

Datum Uhrzeit (CET) Spiel 18. November 2.15 Uhr Titans @ Packers 20. November 7.00 Uhr Bears @ Falcons 20. November 7.00 Uhr Panthers @ Ravens 20. November 7.00 Uhr Browns @ Bills 20. November 7.00 Uhr Commanders @ Texans 20. November 7.00 Uhr Eagles @ Colts 20. November 7.00 Uhr Jets @ Patriots 20. November 7.00 Uhr Rams @ Saints 20. November 7.00 Uhr Lions @ Giants 20. November 10.05 Uhr Raiders @ Broncos 20. November 10.25 Uhr Cowboys @ Vikings 20. November 10.25 Uhr Bengals @ Steefers 21. November 2.20 Uhr Chiefs @ Chargers 22. November 2.15 Uhr 49ers @ Cardinals

Week 12

Datum Uhrzeit (CET) Spiel 24. November 6.30 Uhr Bills @ Lions 24. November 10.30 Uhr Giants @ Cowboys 25. November 2.20 Uhr Patriots @ Vikings 27. November 7.00 Uhr Broncos @ Panthers 27. November 7.00 Uhr Ravens @ Jaguars 27. November 7.00 Uhr Buccaneers @ Browns 27. November 7.00 Uhr Texans @ Dolphins 27. November 7.00 Uhr Bears @ Jets 27. November 7.00 Uhr Bengals @ Titans 27. November 7.00 Uhr Falcons @ Commanders 27. November 10.05 Uhr Chargers @ Cardinals 27. November 10.05 Uhr Raiders @ Seahwaks 27. November 10.25 Uhr Rams @ Chiefs 27. November 10.25 Uhr Saints @ 49ers 28. November 2.20 Uhr Packers @ Eagles 28. November 2.15 Uhr Steelers @ Colts

Week 13

Datum Uhrzeit (CET) Spiel 2. Dezember 2.15 Uhr Bills @ Patriots 4. Dezember 7.00 Uhr Steelers @ Ravens 4. Dezember 7.00 Uhr Broncos @ Ravens 4. Dezember 7.00 Uhr Packers @ Bears 4. Dezember 7.00 Uhr Jaguars @ Lions 4. Dezember 7.00 Uhr Browns @ Texans 4. Dezember 7.00 Uhr Jets @ Vikings 4. Dezember 7.00 Uhr Commanders @ Giants 4. Dezember 7.00 Uhr Titans @ Eagles 4. Dezember 10.05 Uhr Seahawks @ Rams 4. Dezember 10.05 Uhr Dolphins @ 49ers 4. Dezember 10.25 Uhr Chiefs @ Bengals 4. Dezember 10.25 Uhr Chargers @ Raiders 5. Dezember 2.20 Uhr Colts @ Cowboys 6. Dezember 2.15 Uhr Saints @ Buccaneers

Week 14

Datum Uhrzeit (CET) Spiel 9. Dezember 2022 2.15 Uhr Raiders @ Rams 11. Dezember 2022 7.00 Uhr Jets @ Bills 11. Dezember 2022 7.00 Uhr Browns @ Bengals 11. Dezember 2022 7.00 Uhr Texans @ Cowboys 11. Dezember 2022 7.00 Uhr Vikings @ Lions 11. Dezember 2022 7.00 Uhr Eagles @ Giants 11. Dezember 2022 7.00 Uhr Ravens @ Steelers 11. Dezember 2022 7.00 Uhr Jaguars @ Titans 11. Dezember 2022 10.05 Uhr Dolphins @ Chargers 11. Dezember 2022 10.25 Uhr Panthers @ Seahwaks 11. Dezember 2022 10.25 Uhr Buccaneers @ 49ers 12. Dezember 2022 2.20 Uhr Chiefs @ Broncos 13. Dezember 2022 2.15 Uhr Patriots @ Cardinals

Week 15

Datum Uhrzeit (CET) Spiel 16. Dezember 2.15 Uhr 49ers @ Seahawks 17. Dezember 7.00 Uhr Colts @ Vikings 17. Dezember 10.30 Uhr Ravens @ Browns 18. Dezember 2.15 Uhr Dolphins @ Bills 18. Dezember 7.00 Uhr Falcons @ Saints 18. Dezember 7.00 Uhr Steelers @ Panthers 18. Dezember 7.00 Uhr Eagles @ Bears 18. Dezember 7.00 Uhr Chiefs @ Texans 18. Dezember 7.00 Uhr Cowbobys @ Jaguars 18. Dezember 7.00 Uhr Lions @ Jets 18. Dezember 10.05 Uhr Cardinals @ Broncos 18. Dezember 10.05 Uhr Patriots @ Raiders 18. Dezember 10.25 Uhr Titans @ Chargers 18. Dezember 10.25 Uhr Bengals @ Buccaneers 19. Dezember 2.20 Uhr Giants @ Commanders 20. Dezember 2.15 Uhr Rams @ Packers

Week 16

Datum Uhrzeit (CET) Spiel 23. Dezember 2.15 Uhr Jaguars @ Jets 24. Dezember 7.00 Uhr Falcons @ Ravens 24. Dezember 7.00 Uhr Lions @ Panthers 24. Dezember 7.00 Uhr Bills @ Bears 24. Dezember 7.00 Uhr Saints @ Browns 24. Dezember 7.00 Uhr Seahawks @ Chiefs 24. Dezember 7.00 Uhr Giants @ Vikings 24. Dezember 7.00 Uhr Bengals @ Patriots 24. Dezember 7.00 Uhr Texans @ Titans 24. Dezember 10.05 Uhr Commanders @ 49ers 24. Dezember 10.25 Uhr Eagles @ Cowboys 25. Dezember 2.15 Uhr Raiders @ Steelers 25. Dezember 7.00 Uhr Packers @ Dolphins 25. Dezember 10.30 Uhr Broncos @ Rams 26. Dezember 2.20 Uhr Buccaneers @ Cardinals 27. Dezember 2.15 Uhr Chargers @ Colts

Week 17

Datum Uhrzeit (CET) Spiel 30. Dezember 2.15 Uhr Cowboys @ Titans 1. Januar 7.00 Uhr Cardinals @ Falcons 1. Januar 7.00 Uhr Bears @ Lions 1. Januar 7.00 Uhr Jaguars @ Texans 1. Januar 7.00 Uhr Broncos @ Chiefs 1. Januar 7.00 Uhr Dolphins @ Patriots 1. Januar 7.00 Uhr Colts @ Giants 1. Januar 7.00 Uhr Saints @ Eagles 1. Januar 7.00 Uhr Panthers @ Buccaneers 1. Januar 7.00 Uhr Browns @ Commanders 1. Januar 10.05 Uhr 49ers @ Raiders 1. Januar 10.05 Uhr Jets @ Seahawks 1. Januar 10.25 Uhr Vikings @ Packers 1. Januar 10.25 Uhr Rams @ Chargers 2. Januar 2.20 Uhr Steelers @ Ravens 3. Januar 2.30 Uhr Bills @ Bengals

Free-TV oder Pay-TV? NFL Übertragung 2022 jeden Sonntag auf ProSieben

Der Hashtag klingt echt knackig: Mit #jedemverdammtenSonntag machte der Sender alle Welt darauf aufmerksam, dass die NFL - in Abänderung des dahin gültigen Programms - ab 25. September 2022 jeden Sonntag live auf ProSieben stattfindet. Das geht dann bis zum Super Bowl LVII so weiter.

Damit gilt für die nächste Zeit der folgende Sendeplan:

Week 6

Vikings @ Dolphins, Pro7 & ran.de

@ Dolphins, & ran.de Jaguars @ Colts , ran.de

@ , ran.de Bills @ Chiefs, Pro7 & ran.de

Week 10

Seahawks @ Buccaneers ( Munich Game), Pro7 & ran.de

Week 11

Jets @ Patriots, ProSieben und ran.de

und ran.de Bears @ Falcons, ran.de

Cowboys @ Vikings , ProSieben und ran.de

NFL im Live-Stream 2022

Der Streaming-Dienst DAZN überträgt die Spiele der NFL von den Nächten Donnerstag auf Freitag, Sonntag auf Montag und Montag auf Dienstag. Fans können dort über ein monatliches Abo zudem alle Spiele der Playoffs sowie den Super Bowl sehen. Auch die 18 Einzelspiele des Sonntags, die früh starten, sind dort zu verfolgen. Außerdem überträgt ran.de jeweils am Sonntagabend ein Spiel live im Stream.

NFL Game Pass 2022: Free- und Pro-Version

Fans, die alle 270+ Spiele der NFL live und im amerikanischen Originalton verfolgen möchten, können dies über den NFL Game Pass tun. Der Pass ist im Jahresabo für 171,99 Euro zu erwerben und bietet diverse Spiele, alle Preseason-Spiele, die NFL RedZone und das komplette Angebot des NFL Network live. Außerdem erhalten Sie damit alle Spiele der Regular Season live und auf Abruf sowie die Playoffs 2022 und den Super Bowl LVII live aus dem State Farm Stadium. Es ist auch eine abgespeckte Version des NFL Game Pass erhältlich, den Sie kostenfrei erwerben können. Die Free-Version bietet alle Preseason-Spiele live, Vorberichte zu den Spielen sowie 5-minütige Highlight-Clips zu allen Spielen.

Die Divisionen der NFL 2022: AFC und NFC

32 Teams nehmen an der NFL-Saison 2022 teil. Diese sind in sogenannte Conferences eingeteilt. 16 Teams bilden die American Football Conference AFC und 16 Teams die National Football Conference NFC. Jede Conference wird in die vier Divisionen East, North, South und West eingeteilt. Da die Einteilung nach geographischen Kriterien erfolgt, ist sie jedes Jahr gleich.

Die Divisionen im Überblick:

American Football Conference (AFL):

AFC East AFC South AFC North AFC West Buffalo Bills Houston Texans Baltimore Ravens Denver Broncos Miami Dolphins Indianapolis Colts Cincinnati Bengals Kansas City Chiefs New England Patriots Jacksonville Jaguars Cleveland Browns Oakland Raiders New York Jets Tennessee Titans Pittsburgh Steelers Los Angeles Chargers

National Football Conference (NFL):

NFC East NFC South NFC North NFC West Dallas Cowboys Atlanta Falcons Chigago Bears Arizona Cardinals New York Giants Carolina Partners Detroit Lions Los Angeles Rams Philadelphia Eagles New Orleans Saints Green Bay Packers San Francisco 49ers Washington Redskins Tampa Bay Buccaneers Minnesota Vikings Seattle Seahawks

NFL 2022 in München: Wann spielt die NFL? Tickets?

Zum ersten Mal findet 2022 im Rahmen der International Games der NFL ein Spiel in Deutschland statt. Die NFL will dem Sport auch außerhalb der USA zu mehr Popularität verhelfen und richtet bereits seit 2007 mehrere Spiele in London aus, seit 2005 ein Spiel pro Saison in Mexiko. 2022 dürfen Fans die NFL nun außerdem in München begrüßen.

Was : NFL in München

: in Wann : 13. November 2022

: 13. November 2022 Wer: Seattle Seahawks gegen Tampa Bay Buccaneers

Die Tickets für das Spiel der NFL waren im Juli 2022 innerhalb einer Stunde vergriffen. Laut Ticketmaster hätte die NFL drei Millionen Tickets für das Deutschland-Spiel verkaufen können. Zweitmarktkarten sind über Ticketmaster Resale zu erhalten, das ist der autorisierte Partner der NFL im Wiederverkauf.