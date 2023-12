NFL-Saison 2023/24: Spielplan, Termine und alle Infos

In der NFL-Saison 2023/24 stehen wieder zahlreiche Spiele an - zwei davon sogar in Deutschland. Wir haben alle Informationen rund um Spielplan und Termine der Football-Liga.

Die aktuelle NFL-Saison läuft seit September 2023. Bis Anfang Februar 2024 können Football-Fans wieder wöchentlich bei den Spielen ihrer Lieblingsteams mitfiebern. Der Sport erfreut sich längst auch abgesehen vom Show-Spektakel Super Bowl großer Beliebtheit in Deutschland. Davon hat auch die NFL selbst Notiz genommen und ließ zwei Spiele der Saison 2023/24 in Deutschland austragen.

Sie wollen wissen, wann der Super Bowl ansteht und welche Begegnungen an welchem Spieltag geplant sind? Hier gibt es alle Informationen rund um Spielplan und Termine der NFL-Saison 2023/24.

NFL-Saison 2023/24: Die wichtigsten Termine im Überblick

Einige Termine strukturieren den Ablauf der NFL-Saison 2023/24. Die Saisoneröffnung war Anfang September 2023. Seitdem läuft wöchentlich die aktuelle Football-Spielzeit. Für deutsche Fans besonders spannend: Die NFL will möglichst weltweite Bekanntheit erlangen und richtet deshalb inzwischen auch Spiele auf nicht-US-amerikanischen Boden aus. Dazu gehören in der Saison 2023/24 auch zwei Spiele in Deutschland: am 5. und am 12. November 2023 hatten Fans hierzulande die Möglichkeit, ihren Lieblingssport live im Stadion zu verfolgen. Beide Partien wurden in Frankfurt ausgetragen.

Vom 13. bis zum 15. Januar 2024 sind die Playoffs mit den Wildcard Games. Darauf folgt die Divisional Round am 21. und 22 Januar 2024 sowie die Conference Championship Games am 28. Januar 2024. Das Highlight der NFL-Saison findet am 11. Februar 2024 statt: Der 58. Super Bowl wird in Paradise, Nevada ausgetragen.

Das sind die wichtigsten Termine der NFL-Saison 2023/24 in der Übersicht:

Saison-Start: 8. September 2023, Eröffnungsspiel, Kansas City Chiefs vs. Detroit Lions

8. September 2023, Eröffnungsspiel, vs. 5. November 2023: Erstes Deutschland-Spiel, in Frankfurt , Kansas City Chiefs vs. Miami Dolphins

, vs. 12. November 2023: Zweites Deutschland-Spiel, in Frankfurt , New England Patriots vs. Indianapolis Colts

Zweites Deutschland-Spiel, in , vs. 13. Januar bis 15. Januar 2024: Beginn der Playoffs mit den Wildcard Games

21. und 22. Januar 2024: Divisional Round

28. Januar 2024: Conference Championship Games

4. Februar 2024: Pro Bowl in Orlando, Florida

Saison-Finale: 11. Februar 2024, Super Bowl 58 in Paradise, Nevada

Auch abgesehen von den beiden Spielen in Deutschland haben Football-Fans natürlich die Möglichkeit, die Partien zu verfolgen. In Deutschland ist der Sender RTL für die Übertragung der NFL-Saison 2023/24 live im Free-TV und Stream verantwortlich.

Spielplan der NFL-Saison 2023/24

Insgesamt 18 reguläre Spieltage gibt es in der NFL-Saison 2023/24, bevor es dann in die Playoffs geht. Da es 32 Teams in der NFL gibt, werden pro Spieltag 16 Matches ausgespielt. Wir haben alle Begegnungen ab dem ersten Spiel am 8. September 2023 für Sie in der Übersicht (alle Angaben in Mitteleuropäischer Zeit). Diese Liste wird laufend ergänzt:

16. Spieltag

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 22. Dezember 2023 (Freitag) 2.15 Uhr Los Angeles Rams New Orleans Saints 23. Dezember 2023 (Samstag) 22.30 Uhr Pittsburgh Steelers Cincinnati Bengals 24. Dezember 2023 (Sonntag) 02.00 Uhr Los Angeles Chargers Buffalo Bills 24. Dezember 2023 (Sonntag) 19 Uhr New York Jets Washington Commanders 24. Dezember 2023 (Sonntag) 19 Uhr Houston Texans Cleveland Browns 24. Dezember 2023 (Sonntag) 19 Uhr Carolina Panthers Green Bay Packers 24. Dezember 2023 (Sonntag) 19 Uhr Minnesota Vikings Detroit Lions 24. Dezember 2023 (Sonntag) 19 Uhr Atlanta Falcons Indianapolis Colts 24. Dezember 2023 (Sonntag) 19 Uhr Tennessee Titans Seattle Seahawks 24. Dezember 2023 (Sonntag) 22.05 Uhr Tampa Bay Buccaneers Jacksonville Jaguars 24. Dezember 2023 (Sonntag) 22.25 Uhr Chigaco Bears Arizona Cardinals 24. Dezember 2023 (Sonntag) 22.25 Uhr Miami Dolphins Dallas Cowboys 25. Dezember 2023 (Montag) 02.15 Uhr Denver Broncos New England Patriots 25. Dezember 2023 (Montag) 19.00 Uhr Kansas City Chiefs Las Vegas Raiders 25. Dezember 2023 (Montag) 22.30 Uhr Philadelphia Eagles New York Giants 26. Dezember 2023 (Dienstag) 2.15 Uhr San Francisco 49ers Baltimore Ravens

17. Spieltag

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 29. Dezember 2023 (Freitag) 2.15 Uhr Cleveland Browns New York Jets 31. Dezember 2023 (Sonntag) 02.15 Uhr Dallas Cowboys Detroit Lions 31. Dezember 2023 (Sonntag) 19 Uhr Buffalo Bills New England Patriots 31. Dezember 2023 (Sonntag) 19 Uhr Baltimore Ravens Miami Dolphins 31. Dezember 2023 (Sonntag) 19 Uhr New York Giants Los Angeles Rams 31. Dezember 2023 (Sonntag) 19 Uhr Washington Commanders San Francisco 49ers 31. Dezember 2023 (Sonntag) 19 Uhr Chicago Bears Atlanta Falcons 31. Dezember 2023 (Sonntag) 19 Uhr Tampa Bay Buccaneers New Orleans Saints 31. Dezember 2023 (Sonntag) 19 Uhr Tennessee Titans Seattle Seahawks 31. Dezember 2023 (Sonntag) 19 Uhr Tampa Bay Buccaneers Jacksonville Jaguars 31. Dezember 2023 (Sonntag) 19 Uhr Philadelphia Eagles Arizona Cardinals 31. Dezember 2023 (Sonntag) 19 Uhr Jacksonville Jaguars Carolina Panthers 31. Dezember 2023 (Sonntag) 19 Uhr Houston Texans Tennessee Titans 31. Dezember 2023 (Sonntag) 19 Uhr Indianapolis Colts Las Vegas Raiders 31. Dezember 2023 (Sonntag) 22.05 Uhr Seattle Seahawks Pittsburgh Steelers 31. Dezember 2023 (Sonntag) 22.25 Uhr Kansas City Chiefs Cincinatti Bengals 31. Dezember 2023 (Sonntag) 22.25 Uhr Denver Broncos Los Angeles Chargers 01. Januar 2024 (Montag) 02.20 Uhr Minnesota Vikings Green Bay Packers

18. Spieltag