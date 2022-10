49ers gewinnen Prestigeduell mit Los Angeles Rams

Super-Bowl-Sieger Los Angeles Rams hat in der NFL im vierten Spiel schon die zweite Niederlage kassiert und das Prestigeduell mit den San Francisco 49ers verloren.

Beim 9:24 am Montagabend blieben die Gäste aus LA ohne eigenen Touchdown und erzielten alle ihre Punkte durch Field Goals. Den wichtigsten Touchdown für die 49ers ermöglichte der starke Deebo Samuel, als er beim Stand von 7:6 einen schwierigen Ball fing und über 57 Yards bis in die Endzone trug. Vom 14:6 erholten sich die Rams nicht mehr.

49ers-Quarterback Jimmy Garoppolo hatte in seinem zweiten Spiel von Beginn an erneut einen guten Abend und kam auf einen Touchdown-Pass und Würfe über insgesamt 239 Yards. Der Routinier war im Sommer in der Hierarchie hinter den jungen Trey Lance gesetzt worden, ist nach dessen Verletzung aber wieder Stammkraft.

