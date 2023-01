Giants: Erster Playoff-Sieg seit Super-Bowl-Triumph 2012

Die New York Giants haben sich in der Wildcard-Runde der NFL-Playoffs gegen die Minnesota Vikings durchgesetzt und treffen als nächstes auf die Philadelphia Eagles.

In Minneapolis gewann das Team, das erstmals seit 2016 wieder in der K.o.-Runde vertreten ist, am Sonntag mit 31:24. Einen Erfolg in den Playoffs hatte es zuvor seit 2012 nicht mehr gegeben, als die Giants noch mit Quarterback Eli Manning den Super Bowl holten. Für dessen Nachfolger Daniel Jones war es das erste Playoff-Spiel seiner Karriere, er überzeugte mit zwei Touchdown-Pässen und blieb ohne Wurf zum Gegner. Auch Saquon Barkley hatte mit zwei Touchdown-Läufen einen guten Abend.

Die Vikings um ihren Spielmacher Kirk Cousins gingen zwar 7:0 in Führung und glichen später nochmal zum 24:24 aus, konnten sich in der Schlussphase aber nicht mehr in eine gute Position bringen. Durch das Resultat ist zudem klar, dass der Sieger der letzten Partie der Wildcard-Runde, die in der Nacht zum Dienstag zwischen den Tampa Bay Buccaneers um NFL-Superstar Tom Brady und den Dallas Cowboys ausgetragen wird, am kommenden Wochenende auf die San Francisco 49ers treffen wird.

(dpa)