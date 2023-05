NFL gibt Deutschland-Spiele 2023 bekannt: Spielorte, Teams und Termine

Die NFL wird im Jahr 2023 zwei Spiele in Deutschland austragen. Beide Partien finden in Frankfurt statt, München geht leer aus.

Im vergangenen Jahr fand in der Münchner Allianz Arena das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden statt. Auch im Jahr 2023 wird die beste Football-Liga der Welt ein Gastspiel in Deutschland geben. Genauer gesagt zwei Gastspiele. Am Mittwoch hat die National Football League (NFL) nun bekannt gegeben, wo und wann die NFL-Spiele in Deutschland steigen.

NFL, Deutschland-Spiele 2023: Termine und Spielorte im Überblick

Beide NFL-Spiele, welche 2023 in Deutschland ausgetragen werden, finden in Frankfurt statt. Damit wird die Stadt am Main zum ersten Mal zum Austragungsort von Football-Spielen der nordamerikanischen Liga werden. Die Partien finden im Deutsche-Bank-Park statt, der Heimspielstätte des Fußballklubs Eintracht Frankfurt. Die Termine im Überblick:

5. November 2023 (9. Spieltag der NFL-Saison ) in Frankfurt am Main

) in 12. November 2023 (10. Spieltag der NFL-Saison ) in Frankfurt am Main

NFL 2023: Welche NFL-Teams kommen nach Deutschland?

Im November 2022 trafen in München die Seattle Seahawks auf die Tampa Bay Buccaneers. Im Jahr 2023 werden vier verschiedene NFL-Teams nach Deutschland kommen. "Die Begegnungen in Deutschland werden den Fans im November zwei ausgesprochen spannende Spiele bieten. Wir freuen uns, beide Spiele in Frankfurt auszutragen, einer Stadt mit langer NFL-Historie und einer großen NFL-Fangemeinde", sagte Alexander Steinfort, Chef von NFL-Deutschland.

In Frankfurt werden folgende Duelle zu sehen sein:

5. November: Miami Dolphins vs. Kansas City Chiefs

vs. 12. November: Indiana Colts vs. New England Patriots

Neben den Deutschland-Spielen wird die NFL 2023 auch noch drei Spiele in England austragen. Alle Partien finden in London statt.

Munich Game 2023: Gibt es 2023 NFL-Spiele in München?

München geht in diesem Jahr leer aus. Nach dem ersten NFL-Spiel in Deutschland hat die Allianz-Arena für das Jahr 2023 keine Partie erhalten.

NFL in Deutschland 2023: Ab wann gibt es Tickets?

Wie genau der Ticketverkauf für die Deutschland-Spiele der NFL ablaufen wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Es dürfte aber ein ähnliches Prinzip geben, wie es beim Munich Game 2022 der Fall war. Für das Spiel in München konnten sich Football-Fans ab einem bestimmten Datum online in ein Ticket-Portal einloggen und sich bis zu sechs Karten sichern. Es kam zu rund drei Millionen Ticket-Anfragen, die meisten Fans gingen leer aus. Daher gab es auch viel Kritik am System. Es wird sich zeigen, ob die NFL etwas an diesem verändert.