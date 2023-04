Jackson und Ravens einigen sich auf Vertragsverlängerung

Star-Quarterback Lamar Jackson will seine Zusammenarbeit mit den Baltimore Ravens in der NFL nun doch fortsetzen.

Das Team teilte wenige Stunden vor dem Draft in der National Football League mit, dass man sich grundsätzlich auf eine Vertragsverlängerung über weitere fünf Jahre geeinigt habe. "Ich freue mich zurück zu kommen und kann es kaum erwarten", sagte Jackson in einem kurzen Videoclip, den das Team in dem Tweet verbreitete.

Jackson hatte im März noch einen Wechsel gefordert. In Baltimore spielt er zukünftig mit Star-Passempfänger Odell Beckham Jr. zusammen, der bei den Ravens einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben hat.

(dpa)