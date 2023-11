Jaguars festigen Playoff-Platz - Rückschlag für Patriots

Der Querbalken sichert den Jacksonville Jaguars einen wichtigen Sieg in der NFL. Ohne Joe Burrow verlieren die Cincinnati Bengals erneut. Das Leiden der New England Patriots geht weiter.

Die Jacksonville Jaguars um Spielmacher Trevor Lawrence haben in der NFL das wichtige Duell mit den Houston Texans gewonnen und Rang eins in der AFC South gefestigt.

Durch das 24:21 kommen die Jaguars nun auf acht Siege und vier Niederlagen und haben damit einen guten Puffer auf die Verfolger im Kampf um die Playoff-Tickets. Ein Field-Goal-Versuch aus 58 Yards traf Sekunden vor Schluss den Querbalken, die Texans verpassten dadurch den Ausgleich. Das Team um den jungen Quarterback CJ Stroud hat bei noch sechs ausstehenden Spielen wie die Indianapolis Colts sechs Siege und fünf Niederlagen. Die Colts holten ein 27:20 gegen die Tampa Bay Buccaneers.

Ohne den verletzten Quarterback Joe Burrow kassierten die Cincinnati Bengals unterdessen die dritte Niederlage in Serie und unterlagen dem Divisions-Rivalen Pittsburgh Steelers 10:16. Die Bengals bleiben damit Letzter in der AFC North, die Steelers halten den Kontakt zu den Baltimore Ravens und den Cleveland Browns.

Einen weiteren Rückschlag gab es für die New England Patriots. Im ersten Spiel seit der Niederlage gegen die Colts in Frankfurt unterlag die Mannschaft von Trainer Bill Belichick den New York Giants 7:10. Für die Giants war es im zwölften Spiel der Saison erst der vierte Sieg, die Patriots stehen nun bei neun Pleiten in elf Partien.

(dpa)