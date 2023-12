Kollision mit Football-Profi: Referee muss ins Krankenhaus

Das NFL-Spiel der New Orleans Saints gegen die Detroit Lions (28:33) mit dem Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St.

Brown ist von einem Unfall auf dem Spielfeld überschattet worden. Im zweiten Viertel der Partie wurde Schiedsrichter Nick Piazza an der Seitenlinie am Knie verletzt.

Nachdem Running Back Alvin Kamara von den Saints an der Außenlinie im Vollsprint nach einer Berührung durch einen Gegenspieler zu Fall gekommen war, prallte er mit dem Football-Referee zusammen. Piazza sprang dabei laut Saints-Angaben die Kniescheibe heraus.

Der Referee - Teil der sogenannten Chain Crew, die an einer der Seitenlinien die 10-Yard-Kette und die Downmarker bedienen - schrie vor Schmerz. Er wurde auf einer Trage aus dem Stadion abtransportiert und in ein Krankenhaus gebracht. Er sei in einem stabilen Zustand und werde weiter untersucht, hieß es.

(dpa)