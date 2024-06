American Football

vor 31 Min.

NFL kommt nach München: Ab heute gibt es Tickets

Beim Deutschlandspiel der NFL im Herbst 2024 in München treffen die Carolina Panthers auf die New York Giants.

Im Herbst 2024 gastiert die NFL wieder in München. Auf die Tickets für das Spiel in der Allianz Arena wird ein großer Andrang erwartet. Wie Sie an Karten kommen.

Von Victoria Schmitz