Pete Carroll nicht mehr Cheftrainer der Seattle Seahawks

Nach 14 Spielzeiten und einem Super-Bowl-Sieg endet bei den Footballern der Seattle Seahawks die Ära unter Chefcoach Pete Carroll.

Das 72-Jährige wird nach dem Verpassen der Playoffs in der NFL sein Engagement an der Seitenlinie beenden und stattdessen in eine Berater-Rolle wechseln. Das teilte der Club mit.

Im Februar 2014 feierte Carroll mit den Seahawks den Gewinn des 48. Super Bowls im Finale gegen die Denver Broncos. Ein Jahr später folgte eine weitere Final-Teilnahme, doch den Titel musste Seattle unglücklich den New England Patriots überlassen. Danach konnte das Team nicht mehr an die großen Erfolge anknüpfen.

(dpa)