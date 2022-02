NFL Pro Bowl 2022: Spieltag, Termine, Übertragung und Infos

Heute am 6. Februar 2022, eine Woche vor dem Super Bowl, findet traditionell der Pro Bowl statt, ein All-Star-Spiel im American Football. Im letzten Jahr war der Pro Bowl aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt und als virtuelles Event ausgerichtet worden. Alle Infos zum Pro Bowl finden Sie hier.

2022 Pro Bowl: Am 6. Februar treten die Teams zum All-Star-Spiel im Allegiant Stadium in Las Vegas, Nevada, an. Bis zum 16. Dezember 21 wählten Fans weltweit die besten Spieler der Liga, die eine Woche vor dem Super Bowl gegeneinander spielen.

Alle Infos zum Pro Bowl, zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream sowie wissenswerte Fakten zu diesem Football-Event erfahren Sie hier.

Spieltag und Termin des Pro Bowl 2022

Am Sonntag, den 6. Februar 2022, also eine Woche vor dem Super Bowl, findet der Pro Bowl 2022 im Allegiant Stadium in Las Vegas statt. Die 88 gewählten Football-Spieler aus je 16 Teams werden bei diesem vorletzten Spiel der Saison in zwei Gruppen, genannt Conferences, gegeneinander antreten. Am Ende siegt nicht ein einzelnes Team, sondern eine der beiden Conferences, nämlich der NFC oder der AFC. Startzeitpunkt ist um 12:00 Uhr mittags Ortszeit. Mit der Zeitverschiebung lautet der Termin in Deutschland nach der MEZ somit:

Video: AFP

Was: Pro Bowl 2022

Pro Bowl 2022 Datum: 6. Februar 2022

6. Februar 2022 Uhrzeit: 21 Uhr MEZ

Free-TV oder Live-Stream? Hier sehen Sie den Pro Bowl 2022

Wer den Pro Bowl 2022 im Free-TV verfolgen möchte, sollte am 6. Februar ProSieben einschalten, dort wird das Spiel kostenlos übertragen. Im Live-Stream ist der Pro Bowl außerdem gratis auf Ran.de zu sehen. Auch auf ProSieben wird online ein Stream angeboten. DAZN zeigt ebenfalls ausgewählte NFL-Spiele. Das amerikanische Original mit englischsprachigen Kommentaren ist über den kostenpflichtigen NFL League Pass. zu verfolgen.

Entscheidung der Fans: Wer spielt beim Pro Bowl?

Welche Spieler am Pro Bowl teilnehmen, wird auch 2022 nicht etwa von einem Trainer entschieden. Stattdessen wählen Trainer, Spieler und Fans gemeinsam die Teilnehmer aus 16 Teams der NFL. Das geschieht über ein Voting, bei dem jede Wählergruppe zu einem Drittel mitentscheiden darf. Die Teilnahme am Pro Bowl ist für die ausgewählten Spieler nicht nur mit einem hohen Prestige verbunden, sondern auch mit einer hohen Geldsumme. Jeder Spieler des Siegerteams wird mit einer Prämie von 64.000 US-Dollar belohnt. Auch die Verlierer erhalten einen "Trostpreis" von 32.000 US-Dollar. Diese Summen sind für renommierte Football-Spieler in der Regel kaum nennenswert, für Rookies haben sie eine enorme Bedeutung. Das Voting für den Pro Bowl 2022 lief bis zum 16. Dezember.

NFL und AFL: Die Conferences des Pro Bowl 22

Die Spieler der beiden Pro Bowl Conferences 2022 werden aus fest zugeteilten Gruppen gewählt. Diese Zuteilung ist jedes Jahr gleich. Folgende Teams gehören jeweils zur American Football Conference und zur National Football Conference:

American Football Conference (AFL):

AFC East AFC South AFC North AFC West Buffalo Bills Houston Texans Baltimore Ravens Denver Broncos Miami Dolphins Indianapolis Colts Cincinnati Bengals Kansas City Chiefs New England Patriots Jacksonville Jaguars Cleveland Browns Oakland Raiders New York Jets Tennessee Titans Pittsburgh Steelers Los Angeles Chargers

National Football Conference (NFL):

NFC East NFC South NFC North NFC West Dallas Cowboys Atlanta Falcons Chigago Bears Arizona Cardinals New York Giants Carolina Partners Detroit Lions Los Angeles Rams Philadelphia Eagles New Orleans Saints Green Bay Packers San Francisco 49ers Washington Redskins Tampa Bay Buccaneers Minnesota Vikings Seattle Seahawks

Pro Bowl 2022: Diese Spieler erhielten die meisten Stimmen

Die Wahl der Spieler für den Pro Bowl 2022 ist abgeschlossen. Trainer, Fans und Spieler bestimmten durch ihre Votings, welche Footballer für die NFC und AFC antreten dürfen. Folgende Spieler erhielten dabei die meisten Stimmen:

Position Name Team Votes RB Jonathan Taylor Indianapolis Colts 168,222 TE Travis Kelce Kansas City Chiefs 158,633 WR Cooper Kupp Los Angeles Rams 156,176 QB Tom Brady Tampa Bay Buccaneers 151,305 DE Myles Garrett Cleveland Browns 150,268

Andere Regeln beim Pro Bowl

Beim Pro Bowl gelten etwas andere Regeln als beispielsweise beim Super Bowl. Der Grund: Der Pro Bowl ist kein Pflichtspiel, es wird also beabsichtigt, dass sich die Spieler bei diesem Sport-Ereignis nicht verletzen. Deshalb gibt es spezielle Regeln, die die Teilnehmer schützen. So darf etwa der Quarterback nicht angegriffen werden. Es ist ebenso wenig erlaubt, unterhalb der Hüfte zu blocken. Das Spiel darf zudem nicht mit einem Unentschieden enden.