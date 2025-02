NFL Pro Bowl Games 2025: Termin, Übertragung und Teams

Die NFL Pro Bowl Games werden traditionell eine Woche vor dem legendären Super Bowl ausgetragen. Letzterer gilt als eines der größten und bekanntesten Einzelsportereignisse der Welt und erreicht in den USA jedes Jahr aufs Neue die höchsten Fernseh-Einschaltquoten des Jahres. Beim Super Bowl LIX am 9. Februar 2025 treten die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs gegeneinander an. Dabei gehen die Chiefs um Patrick Mahomes, Travis Kelce und Co. als Titelverteidiger ins Rennen.

Zuvor stehen aber wie üblich die NFL Pro Bowl Games auf dem Programm. Der Wettbewerb ist das jährliche All-Star-Event der National Football League und gemeinhin bekannt als eine spektakuläre Show mit Skill-Showdowns, Herausforderungen und Mini-Spielen. So treten die NFL-Profis zum Beispiel im Völkerball, Zielwerfen und einem Fang-Wettbewerb gegeneinander. Das Highlight des Wochenendes bildet ein großes Flag-Footballspiel zwischen den Vertretern der AFC und der NFC. Beim sieben-gegen-sieben-Football können die Akteure ein letztes Mal Punkte für die Gesamtwertung sammeln. Am Ende entscheiden das Flag-Footballspiel und die acht verschiedenen Wettbewerbe über den Gesamtsieger der Pro Bowl Games 2025.

Wann genau finden die NFL Pro Bowl Games 2025 statt? Wie sehen die Teams aus und wie läuft die Übertragung des Events im TV und Stream? Wer moderiert die Show? Alle Antworten auf diese Fragen sowie weitere wichtige Infos finden Sie hier in diesem Artikel.

NFL Pro Bowl Games 2025: Der Termin

Da es sich bei den NFL Pro Bowl Games um ein größeres sportliches Event handelt, ziehen sie sich in der Regel über mehrere Tage. 2025 finden die Games vom 30. Januar bis zum 2. Februar statt, und zwar im Camping World Stadium in Orlando, Florida. Dort wird auch das Flag-Footballspiel zwischen den beiden All-Star-Teams der Conferences ausgetragen. Das Match beginnt um 21 Uhr. In den NFL Pro Bowl Games wird grundsätzlich nach Flag-Football-Regeln gespielt. Bei dieser kontaktlosen Variante des Spiels sind keine Tackles erlaubt.

Hier noch einmal die wichtigsten Infos rund um die NFL Pro Games 2025 im Überblick:

Wettbewerb: NFL Pro Games 2025

Datum: 30. Januar bis 2. Februar

Ort: Camping World Stadium in Orlando, Florida (Kalifornien)

Spiele: Skills Showdown (Donnerstag): Passing The Test, Satisfying Catches, Relay Race, Helmet Harmony, Dodgeball

Pro Bowl (Sonntag): Punt Perfect, The Great Football Race, Tug-of-War, Flag Football

Übertragung der NFL Pro Bowl Games 2025 im TV und Stream

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die NFL Pro Bowl Games 2025 während der einzelnen Wettkampftage am Bildschirm zu verfolgen: Zum einen kümmert sich der Streamingdienst RTL+ am 2. Februar ab 20.55 Uhr um die Live-Sendung des Flag-Football-Matches, zum anderen sind Sie aber auch mit DAZN und dem NFL Game Pass live dabei. Die Nutzung von RTL+ ist normalerweise kostenpflichtig, das Footballspiel wird in diesem Fall aber im „Free-Bereich“, also vor der Bezahlschranke für alle frei empfangbar gezeigt. NFL-Experte Jan Weinrich und Kommentator Jan Stecker begleiten die Partie. Der NFL Game Pass ist derweil als Add-On zu einem bestehenden DAZN-Abo erhältlich. DAZN Unlimited kostet Sie im Jahresabo derzeit monatlich 34,99 Euro. Im Free-TV werden die NFL Pro Bowl Games 2025 nicht übertragen.

Das sind die Teams bei den NFL Pro Bowl Games 2025

Insgesamt wirken 88 NFL-Akteure bei den Pro Bowl Games. Pro Conference wurden 44 Spieler nominiert. Bestimmt wurden die beiden Kader durch ein Voting von Fans, Spielern und Trainern. Vier Teams haben in diesem Jahr keinen Spieler beim Pro Bowl dabei: Die New York Jets, New Orleans Saints, Miami Dolphins und Tennessee Titans. Peyton Manning übernimmt als Chef der AFC, Eli Manning coacht die Spieler aus der NFC. Hier einmal die Kader der AFC und der NFC im Überblick:

Kader der AFC

Offense

Quarterback:

Josh Allen (Buffalo Bills)

Joe Burrow (Cincinnati Bengals)

Lamar Jackson (Baltimore Ravens)

Runningback:

Derrick Henry (Baltimore Ravens)

Joe Mixon (Houston Texans)

Jonathan Taylor (Indianapolis Colts)

Fullback:

Patrick Ricard (Baltimore Ravens)

Wide receiver:

Ja‘Marr Chase (Cincinnati Bengals)

Jerry Jeudy (Cleveland Browns)

Nico Collins (Houston Texans)

Zay Flowers (Baltimore Ravens)

Tight end:

Brock Bowers (Las Vegas Raiders)

Travis Kelce (Kansas City Chiefs)

Offensive tackle:

Dion Dawkins (Buffalo Bills)

Laremy Tunsil (Houston Texans)

Rashawn Slater (Los Angeles Chargers)

Offensive guard:

Quenton Nelson (Indianapolis Colts)

Joe Thuney (Kansas City Chiefs)

Trey Smith (Kansas City Chiefs)

Center:

Creed Humphrey (Kansas City Chiefs)

Tyler Linderbaum (Baltimore Ravens)

Defense

Defensive end:

Myles Garrett (Cleveland Browns)

Trey Hendrickson (Cincinnati Bengals)

Maxx Crosby (Las Vegas Raiders)

Interior linemen:

Cameron Heyward (Pittsburgh Steelers)

Chris Jones (Kansas City Chiefs)

Nnamdi Madubuike (Baltimore Ravens)

Outside linebacker:

Nik Bonitto (Denver Broncos)

T.J. Watt (Pittsburgh Steelers)

Khalil Mack (Los Angeles Chargers)

Inside/middle linebacker:

Roquan Smith (Baltimore Ravens)

Zaire Franklin (Indianapolis Colts)

Cornerback:

Derek Stingley Jr. (Houston Texans)

Patrick Surtain II (Denver Broncos)

Marlon Humphrey (Baltimore Ravens)

Denzel Ward (Cleveland Browns)

Free safety:

Minkah Fitzpatrick (Pittsburgh Steelers)

Strong safety:

Kyle Hamilton (Baltimore Ravens) Derwin James (Los Angeles Chargers)

Special Teams

Long snapper:

Ross Matiscik (Jacksonville Jaguars)

Punter:

Logan Cooke (Jacksonville Jaguars)

Placekicker:

Chris Boswell (Pittsburgh Steelers)

Return specialist:

Marvin Mims Jr. (Denver Broncos)

Special teamer:

Brenden Schooler (New England Patriots)

Kader der NFC

Offense

Quarterback:

Jared Goff (Detroit Lions)

Jayden Daniels (Washington Commanders)

Sam Darnold (Minnesota Vikings)

Runningback:

Saquon Barkley (Philadelphia Eagles)

Jahmyr Gibbs (Detroit Lions)

Josh Jacobs (Green Bay Packers)

Fullback:

Kyle Juszczyk (San Francisco 49ers)

Wide receiver:

Justin Jefferson (Minnesota Vikings)

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)

CeeDee Lamb (Dallas Cowboys)

Terry McLaurin (Washington Commanders)

Tight end:

George Kittle (San Francisco 49ers)

Trey McBride (Arizona Cardinals)

Offensive tackle:

Lane Johnson (Philadelphia Eagles)

Penei Sewell (Detroit Lions)

Tristan Wirfs (Tampa Bay Buccaneers)

Offensive guard:

Landon Dickerson (Philadelphia Eagles)

Tyler Smith (Dallas Cowboys)

Chris Lindstrom (Atlanta Falcons)

Center:

Frank Ragnow (Detroit Lions)

Cam Jurgens (Philadelphia Eagles)

Defense

Defensive end:

Nick Bosa (San Francisco 49ers)

Micah Parsons (Dallas Cowboys)

Rashan Gary (Green Bay Packers)

Interior linemen:

Jalen Carter (Philadelphia Eagles)

Dexter Lawrence (New York Giants)

Vita Vea (Tampa Bay Buccaneers)

Outside linebacker:

Jonathan Greenard (Minnesota Vikings)

Andrew Van Ginkel (Minnesota Vikings)

Jared Verse (Los Angeles Rams)

Inside/middle linebacker:

Fred Warner (San Francisco 49ers)

Zack Baun (Philadelphia Eagles)

Cornerback:

Jaylon Johnson (Chicago Bears)

Byron Murphy (Minnesota Vikings)

Jaycee Horn (Carolina Panthers)

Devon Witherspoon (Seattle Seahawks)

Free safety:

Xavier McKinney (Green Bay Packers)

Strong safety:

Budda Baker (Arizona Cardinals)

Brian Branch (Detroit Lions)

Special Teams

Long snapper:

Andrew DePaola (Minnesota Vikings)

Punter:

Jack Fox (Detroit Lions)

Placekicker:

Brandon Aubrey (Dallas Cowboys)

Return specialist:

KaVontae Turpin (Dallas Cowboys)

Special teamer:

KhaDarel Hodge (Atlanta Falcons)