Reid über Superstar Mahomes: "Ihm geht es besser"

Nach einer überraschenden Niederlage gegen Denver sorgen sich die Kansas City Chiefs um Superstar Mahomes. Trainer Reid gibt in einer Medienrunde vorsichtig Entwarnung.

Football-Trainer Andy Reid von den Kansas City Chiefs hat für seinen angeschlagenen Superstar-Quarterback Patrick Mahomes vorsichtig Entwarnung gegeben.

Auf eine Frage, wie es Mahomes gehe, sagte Reid: "Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen heute. Aber er fühlt sich besser, das habe ich mitbekommen." Der Super-Bowl-Sieger der NFL verlor kurz vor der Abreise nach Deutschland mit 9:24 gegen die Denver Broncos.

"Nie so schlecht dabei gefühlt"

Mahomes war durch grippeähnliche Symptome geschwächt und leistete sich zwei Fehlpässe zum Gegner. "Ich habe mich noch nie so schlecht dabei gefühlt, aus diesem Stadion zu laufen", sagte Mahomes. Eigentlich hätte der 28-Jährige gemeinsam mit Reid Fragen der Medien beantworten sollen. Der Plan wurde aber kurzfristig geändert. Mahomes soll stattdessen am Dienstag zur Verfügung stehen. Die Chiefs werden am Donnerstag in Frankfurt am Main erwartet. Am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) trifft Kansas City im Fußball-WM-Stadion von 2006 auf die Miami Dolphins.

Dem Spiel gegen die Dolphins, die ebenfalls extrem offensivstark sind, fiebert der 65 Jahre alte Reid bereits entgegen. Auch wegen der Stimmung in Frankfurt. "Ich weiß, dass die Deutschen American Football lieben. Es wird einen ordentlichen Lärm geben im Stadion, für beide Teams. Das wird großer Spaß, eine tolle Erfahrung für unsere Jungs", sagte Reid.

(dpa)