Spielplan und Übertragung der NFL 2021/22: Alle Infos zur Football-Saison

Die NFL-Saison 2021/22 läuft. Hier gibt es alle Infos zum Football - rund um Spielplan, Teams und die Übertragung im TV oder Live-Stream.

Der Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers hat in der Nacht vom 9. auf den 10. September 2021 die neue Saison 2021 gegen die Dallas Cowboys eröffnet. ProSieben und ran.de übertrugen den Season Opener in voller Länge und live.

Alle wesentlichen Infos zum Modus der NFL, den NFL-Übertragungen, Spieltagen, Terminen, Uhrzeiten und dem konkreten Spielplan finden Sie hier.

Spielplan der NFL 2021/22: Termine, Uhrzeiten und Modus

Super-Bowl-Champion Tom Brady empfing in der Nacht vom 9. auf den 10. September 2021 mit den Tampa Bay Buccaneers die Dallas Cowboys. Strenge Hygieneregeln und eine hohe Impfquote unter Trainern und Spielern sollen nach dem Pre-Opening eine NFL-Saison 21/22 mit vollen Stadien garantieren.

Video: SID

Die 32 NFL-Teams bestreiten seit dieser Saison in der Regular Season 18 Spieltage, letzte Saison waren es 16. Jedes Team hat in der sogenannten "Bye Week" eine Woche frei, das reduziert die Spieltage auf insgesamt 17. Nach Ende der NFL-Saison treten die besten Teams in den Playoffs zum Superbowl LVI am 13. Februar 2022 in Los Angeles im SoFi Stadium an. Im Zuhause der LA Rams und LA Chargers kämpfen die beste Mannschaft der NFC und der AFC um die Vince-Lombardi-Trophy. Beim Pro Bowl in Las Vegas wiederum, am 6. Februar 2022, ringen die besten Spieler der Saison aus der AFC mit den Top-Spielern der NFC.

Die Termine der Saison 2021/22 in der NFL in der Regular Season sind wie folgt:

Regular Season: 9. September 2021 - 9. Januar 2022

9. September 2021 - 9. Januar 2022 15./16. Januar 2022: Wild Card Play-offs

Wild Card Play-offs 22./23. Januar 2022: Divisional Play-offs

Divisional Play-offs 30. Januar 2022: Championship Games

Championship 6. Februar 2022: Pro Bowl

Pro Bowl 13. Februar 2022: Super Bowl

In der Regular Season wird üblicherweise am Sonntag (19.00, 22.05 und 22.25 Uhr) gespielt, ein Spiel läuft zudem in der Nacht von Sonntag auf Montag (2.20 Uhr), von Donnerstag auf Freitag (2.20 Uhr) und von Dienstag auf Mittwoch (2.15 Uhr).

Teams, Division und Conferences der NFL 2021/22

An der NFL-Saison 2021 nehmen 32 Teams teil, die in Conferences eingeteilt sind. 16 Teams bilden die American Football Conference AFC und 16 Teams die National Football Conference NFC. Jede Conference wird in die vier Divisionen East, North, South and West eingeteilt. Da die Einteilung nach geographischen Kriterien erfolgt, ist sie jedes Jahr gleich.

Die Divisionen im Überblick:

American Football Conference (AFL):

AFC East AFC South AFC North AFC West Buffalo Bills Houston Texans Baltimore Ravens Denver Broncos Miami Dolphins Indianapolis Colts Cincinnati Bengals Kansas City Chiefs New England Patriots Jacksonville Jaguars Cleveland Browns Oakland Raiders New York Jets Tennessee Titans Pittsburgh Steelers Los Angeles Chargers

National Football Conference (NFL):

NFC East NFC South NFC North NFC West Dallas Cowboys Atlanta Falcons Chigago Bears Arizona Cardinals New York Giants Carolina Partners Detroit Lions Los Angeles Rams Philadelphia Eagles New Orleans Saints Green Bay Packers San Francisco 49ers Washington Redskins Tampa Bay Buccaneers Minnesota Vikings Seattle Seahawks

NFL 2021/22 live im Free-TV? Livestream oder Pay-TV? ProSieben oder ran?

Wer die Spiele der NFL live und kostenlos im Free-TV verfolgen will, der muss sich auch in dieser Saison an ProSieben, ProSieben Maxx, ran.de und Puls 4 halten. ProSieben und ProSieben Maxx übertragen an jedem Spieltag der Regular Season mindestens zwei Spiele live im kostenlosen Free-TV. Auch das Eröffnungsspiel und das Heimspiel der Dallas Cowboys am 25. November 2021 konnten Fans live verfolgen. Pro Bowl, Super Bowl und die Play-off-Spiele sind zudem bei ProSieben im Free-TV zu sehen.

Football 21/22 im Live-Stream: Kostenpflichtig und kostenfrei

Alle Spiele der NFL sind auch im kostenlosen Live-Stream auf Ran.de zu sehen. Ab 2.05 Uhr übertrugen Jan Stecker und Patrick Esume sowie Christoph Dommisch aus dem "ran"-Studio aus München, Unterföhring im Livestream das Opening Spiel. ProSieben streamt ebenfalls alle Partien der Football Liga, diese werden über MagentaTV und Horizon Go des Weiteren angeboten. Im kostenpflichtigen Live-Stream sind die Partien der NFL bei DAZN zu sehen - allerdings nur ausgewählte Spiele. Wer es gerne im absoluten amerikanischen Original möchte und auf deutsche Kommentare verzichten kann, ist beim kostenpflichtigen NFL League Pass perfekt aufgehoben. Dort sind alle Spiele im Livestream zu verfolgen - und zwar mit amerikanischen Original-Kommentaren. (AZ)