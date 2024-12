NFL-Saison 2024/25: Spielplan, Übertragung und Termine

Der Football fliegt wieder: Am 6. September 2024 hat die neue Saison in der NFL begonnen, der höchsten US-amerikanischen Spielklasse im American Football. Amtierender Meister sind die Kansas City Chiefs, nachdem sie sich im 58. Super Bowl, dem Endspiel der vergangenen Saison, mit 25:22 gegen die San Francisco 49ers durchsetzten.

Die Preseason, in der jedes Team ausschließlich Testspiele bestreitet, ist mittlerweile vorbei. Aktuell läuft die Regular Season, die insgesamt achtzehn Wochen dauert. Innerhalb dieses Zeitraums absolviert jede Mannschaft 17 Spiele, danach spielen die besten Teams in den Play-offs um den Meistertitel.

Im Saison-Endspiel, besser bekannt als Super Bowl, treffen die beiden besten Teams der Play-offs aufeinander. Der Super Bowl findet traditionell am zweiten Sonntag im Februar statt und genießt in den USA den Status eines inoffiziellen nationalen Feiertages. Wie lautet der Spielplan der NFL-Saison 2024/25 und wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Welche Spiele laufen im Free-TV? Die wichtigsten Infos haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Der Spielplan der NFL-Saison 2024/25

Wie eingangs bereits erwähnt, fiel der erste Spieltag der NFL-Saison 2024/25 auf den 6. September 2024. Als Titelverteidiger haben die Kansas City Chiefs den Anfang gemacht: Sie eröffneten die neue Saison mit einem Heimspiel gegen die Baltimore Ravens - Austragungsort der Partie war dementsprechend das Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri. Die Chiefs machten zum Saison-Start genauso weiter wie sie aufgehört hatten und setzten sich mit einem 27 - 20 gegen die Ravens durch. Den vollständigen Spielplan der NFL-Saison 2024/25 gibt es hier.

NFL-Saison 2024/25: Die Übertragung der Spiele im TV und Stream

Nachdem sich RTL zur Saison 2023/24 die Übertragungsrechte für die NFL bis 2028 gesichert hat, überträgt der Kölner Privatsender auch die aktuelle Spielzeit in der American-Football-Liga im Free-TV. Rund 80 Partien - inklusive der Playoffs - gibt es folglich im Programm von RTL zu sehen. Darüber hinaus besteht nach wie vor die Möglichkeit, die Spiele im Live-Stream über die sendereigene Plattform RTL+ zu verfolgen.

Neben RTL bietet außerdem der Streamingdienst DAZN noch mindestens bis 2026 kostenpflichtige Live-Übertragungen mehrerer NFL-Spiele aus der Regular Season und den Playoffs an. Dabei handelt es sich insbesondere um die Spiele in der Donnerstag-, Sonntag- und Montagnacht. Um DAZN nutzen zu können, ist jedoch ein Abonnement vonnöten - die günstigste Variante eines solchen kostet derzeit 9,99 € pro Monat und ist monatlich kündbar.

Wer kein einziges Spiel der Saison 2024/25 verpassen möchte, kann sich den NFL Game Pass zulegen. Zusätzlich buchbar bei Amazon Prime oder DAZN können mit dem Game Pass alle Saisonspiele - von der Preseason bis hin zum Super Bowl - im Live-Stream verfolgt werden.

Wichtige Termine der NFL-Saison 2024

Natürlich gibt es auch in der NFL-Saison 2024/25 einige Termine, die sich American-Football-Fans vorab schon merken sollten. Es finden nämlich wieder einige Spiele außerhalb der USA statt, darunter auch eins in Deutschland. Außerdem wird an Thanksgiving gespielt und auch der Termin für den 59. Super Bowl steht bereits fest.

Hier einmal die wichtigsten Termine der aktuellen NFL-Saison im Überblick:

6. Oktober 2024: New York Jets vs. Minnesota Vikings (London)

13. Oktober 2024: Jacksonville Jaguars vs. Chicago Bears (London)

20. Oktober 2024: New England Patriots vs. Jacksonville Jaguars (London)

10. November 2024: Carolina Panthers vs. New York Giants (München, Allianz Arena)

28. November 2024: Chicago Bears vs. Detroit Lions, New York Giants vs. Dallas Cowboys

29. November 2024: Miami Dolphins vs. Green Bay Packers, Las Vegas Raiders vs. Kansas City Chiefs

9. Februar 2025: Super Bowl LIX (New Orleans, Louisiana)