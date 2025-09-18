NFL-Saison 2025 live im Free-TV und Stream: Spielplan und Übertragung bei RTL

Im September 2025 beginnt die 106. Saison der National Football League (NFL). Wie in den vergangenen Jahren wird die Spielzeit mit der Partie des amtierenden Meisters eröffnet. Da die Philadelphia Eagles den 105. Super Bowl gewonnen haben, trifft das Team zum Auftakt auf die Dallas Cowboys.

Wie sieht der Spielplan der NFL-Saison 2025 aus? Wo werden die Spiele im TV und Stream übertragen und welche Begegnungen laufen im Free-TV? Hier in diesem Artikel finden Sie die Antworten auf all diese Fragen.

American Football: Spielplan der NFL-Saison 2025

Die NFL-Saison 2025 erstreckt sich über 18 Spielwochen. Insgesamt bestreiten die 32 Teams der Liga 272 Partien. Jedes Team tritt in 17 Begegnungen an und hat zusätzlich eine spielfreie Woche, die als Bye Week bezeichnet wird. Der Auftakt der regulären Saison ist für den 4. September angesetzt, das letzte Spiel findet voraussichtlich am 4. Januar 2026 statt. Direkt im Anschluss beginnen die Play-offs: Die Wild-Card-Runde ist für den Zeitraum vom 10. bis 12. Januar vorgesehen, gefolgt von der Divisional Round am 17. und 18. Januar. Die Conference Championships werden am 25. Januar ausgetragen.

Das Endspiel, der Super Bowl, ist für den 8. Februar 2026 terminiert. Austragungsort ist dieses Mal das Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien, welches auch die Heimstätte der San Francisco 49ers ist. Den genauen Spielplan inklusive aller Partien können Sie auf der offiziellen Webseite der NFL abrufen.

NFL-Saison 2025 im Free-TV, Pay-TV und Stream

RTL hat die Ausstrahlungsrechte für die NFL-Saison 2025 verlängert. Damit begleitet der Sender bereits zum dritten Mal in Folge die Spiele der US-amerikanischen Football-Liga. Im Free-TV starten die Live-Übertragungen immer am Sonntagabend bei RTL oder NITRO mit Patrick Esume und Björn Werner. Ab 22 Uhr kommentieren Jan Stecker und der ehemalige NFL-Spieler Kasim Edebali. Die Moderation übernehmen Jana Wosnitza und Florian Ambrosius. Zusätzlich berichten Markus Kuhn und Sebastian Vollmer live aus den USA. Beide waren selbst in der NFL aktiv und sind an den Spieltagen von den Stadien aus eingebunden.

Auf der Streamingplattform RTL+ sind Adrian Franke, die Kommentatoren Mika Kaul und Frederick Schulz sowie die Community-Moderatoren Tobias Budde und erstmals Christian Schulz zu sehen. Für den Zugriff auf den Streaming-Dienst ist ein kostenpflichtiges Premium-Abonnement notwendig, das derzeit monatlich 9,99 Euro kostet (Stand: September 2025).

Übertragung der NFL-Saison 2025 live im Free-TV: TV-Termine im Überblick

In der Nacht zum 5. September beginnt die neue Saison der US-amerikanischen Football-Liga NFL mit dem offiziellen Eröffnungsspiel. RTL überträgt die Begegnung zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys live im Free-TV. Die dazugehörige Sendung startet um 1.40 Uhr, der Anpfiff ist für 2.20 Uhr vorgesehen.

Die reguläre Übertragung der Saison beginnt am Sonntag, dem 7. September. Hierbei bildet der „NFL Gameday“ bei NITRO den Auftakt, der ab 18.15 Uhr mit dem neuen Live-Talk „Guten Abend Football“ startet. Direkt im Anschluss zeigt der Sender um 19 Uhr das Spiel der Las Vegas Raiders gegen die New England Patriots, gefolgt von der Begegnung der San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks um 22.05 Uhr.

Parallel beginnt beim Streaming-Dienst RTL+ um 18.45 Uhr mit einer Vorberichterstattung zum Spiel Cincinnati Bengals gegen Cleveland Browns, das ebenfalls um 19 Uhr angepfiffen wird. In den darauffolgenden Wochen läuft die NFL regelmäßig sonntags zur Primetime bei RTL und NITRO. Dabei werden jeweils zwei Partien live im Free-TV übertragen. Eines der Spiele läuft dabei um 19 Uhr, das andere um 22 Uhr. Zudem bietet RTL+ an jedem Spieltag eine zusätzliche Live-Übertragung um 19 Uhr an.

Für den Saison-Start steht fest, welche Partien im Free-TV sowie im Bezahl-Stream übertragen werden. Die NFL-Begegnungen, die nicht in den deutschen Formaten ausgestrahlt werden, sind im offiziellen Spielplan der NFL-Saison 2025 aufgeführt. Sobald die RTL-Gruppe neue Übertragungsinfos herausgibt, bringen wir unsere Übersicht zu den Spielen auf RTL, NITRO und RTL+ auf den neuesten Stand (alle Angaben in deutscher Zeit). Spiele, die nicht unter dem großen Schirm von RTL laufen, etwa bei DAZN, sind hier nicht aufgeführt.

Woche 1 der NFL-Saison 2025

5. September 2025: Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles - Start: 1.40 Uhr, Kick-off: 2.20 Uhr, RTL

7. September 2025: Cincinnati Bengals vs. Cleveland Browns - Start: 18.45 Uhr, Kick-off: 19 Uhr, RTL+

7. September 2025: Las Vegas Raiders vs. New England Patriots - Start: 18.15 Uhr, Kick-off: 19 Uhr, NITRO

7. September 2025: San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks - Start: 18.15 Uhr, Kick-off: 22.05 Uhr, NITRO

Woche 2 der NFL-Saison 2025

12. September 2025: Washington Commanders vs. Green Bay Packers – Start: 3.45 Uhr, Kick-off: 4.15 Uhr, RTL

14. September 2025: Cleveland Browns vs. Baltimore Ravens – Start: 20.45 Uhr, Kick-off: 21 Uhr, RTL+

14. September 2025: Jacksonville Jaguars vs. Cincinnati Bengals – Start: 20.45 Uhr, Kick-off: 21 Uhr, NITRO

14. September 2025: New York Giants vs. Dallas Cowboys – Start: 20.45 Uhr, Kick-off: 21 Uhr, RTL+

14. September 2025: Chicago Bears vs. Detroit Lions – Start: 20.45 Uhr, Kick-off: 21 Uhr, NITRO

14. September 2025: New England Patriots vs. Miami Dolphins – Start: 20.45 Uhr, Kick-off: 21 Uhr, RTL+

14. September 2025: San Francisco 49ers vs. New Orleans Saints – Start: 20.45 Uhr, Kick-off: 21 Uhr, NITRO

14. September 2025: Buffalo Bills vs. New York Jets – Start: 20.45 Uhr, Kick-off: 21 Uhr, RTL+

14. September 2025: Seattle Seahawks vs. Pittsburgh Steelers – Start: 20.45 Uhr, Kick-off: 21 Uhr, NITRO

14. September 2025: Los Angeles Rams vs. Tennessee Titans – Start: 20.45 Uhr, Kick-off: 21 Uhr, RTL+

15. September 2025: Carolina Panthers vs. Arizona Cardinals – Start: 23.45 Uhr, Kick-off: 0.05 Uhr, RTL

15. September 2025: Denver Broncos vs. Indianapolis Colts – Start: 23.45 Uhr, Kick-off: 0.05 Uhr, NITRO

15. September 2025: Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs – Start: 0.45 Uhr, Kick-off: 0.25 Uhr, RTL

16. September 2025: Atlanta Falcons vs. Minnesota Vikings – Start: 3.40 Uhr, Kick-off: 4.20 Uhr, RTL

16. September 2025: Tampa Bay Buccaneers vs. Houston Texans – Start: 2.20 Uhr, Kick-off: 3.00 Uhr, RTL+

16. September 2025: Los Angeles Chargers vs. Las Vegas Raiders – Start: 5.20 Uhr, Kick-off: 6.00 Uhr, NITRO

Woche 3 der NFL-Saison 2025

Freitag, 19. September 2025: Buffalo Bills vs. Miami Dolphins – Start: 2.15 Uhr, Kick-off: 2.15 Uhr, RTL

Sonntag, 21. September 2025: Philadelphia Eagles vs. Los Angeles Rams – Start: 18.45 Uhr, Kick-off: 19.00 Uhr, RTL

Sonntag, 21. September 2025: New England Patriots vs. Pittsburgh Steelers – Start: 18.45 Uhr, Kick-off: 19.00 Uhr, RTL+

Sonntag, 21. September 2025: Arizona Cardinals vs. San Francisco 49ers – Start: 22.25 Uhr, Kick-off: 22.25 Uhr, RTL

Sonntag, 21. September 2025: Cleveland Browns vs. Green Bay Packers – Start: 18.45 Uhr, Kick-off: 19.00 Uhr, RTL+

Sonntag, 21. September 2025: Tampa Bay Buccaneers vs. New York Jets – Start: 18.45 Uhr, Kick-off: 19.00 Uhr, NITRO

Sonntag, 21. September 2025: Washington Commanders vs. Las Vegas Raiders – Start: 18.45 Uhr, Kick-off: 19.00 Uhr, RTL+

Sonntag, 21. September 2025: Jacksonville Jaguars vs. Houston Texans – Start: 18.45 Uhr, Kick-off: 19.00 Uhr, NITRO

Sonntag, 21. September 2025: Atlanta Falcons vs. Carolina Panthers – Start: 18.45 Uhr, Kick-off: 19.00 Uhr, RTL+

Sonntag, 21. September 2025: Cincinnati Bengals vs. Minnesota Vikings – Start: 18.45 Uhr, Kick-off: 19.00 Uhr, NITRO

Sonntag, 21. September 2025: Indianapolis Colts vs. Tennessee Titans – Start: 18.45 Uhr, Kick-off: 19.00 Uhr, RTL+

Montag, 22. September 2025: Denver Broncos vs. Los Angeles Chargers – Start: 23.45 Uhr, Kick-off: 0.05 Uhr, NITRO

Montag, 22. September 2025: New Orleans Saints vs. Seattle Seahawks – Start: 23.45 Uhr, Kick-off: 0.05 Uhr, RTL+

Montag, 22. September 2025: Dallas Cowboys vs. Chicago Bears – Start: 0.25 Uhr, Kick-off: 0.25 Uhr, RTL

Dienstag, 23. September 2025: Kansas City Chiefs vs. New York Giants – Start: 4.20 Uhr, Kick-off: 4.20 Uhr, RTL

Dienstag, 23. September 2025: Detroit Lions vs. Los Angeles Chargers – Start: 4.15 Uhr, Kick-off: 4.15 Uhr, RTL+