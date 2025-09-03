Nach dem Superbowl ist vor dem Superbowl: Alles zum Start der größten Sportliga der Welt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es wieder so weit. Die American-Football-Liga NFL (National Football League), die umsatzstärkste Sportliga der Welt, geht in eine neue Runde. Zum Auftakt empfangen die Vorjahres-Sieger der Philadelphia Eagles die Dallas Cowboys. Doch welches Team hat überhaupt Chancen auf den Titel? Welche Mannschaften könnten für eine Überraschung sorgen? Was waren die spannendsten Wechsel? Das sollt man zum Saisonstart der NFL wissen.

Vom ersten Spiel bis zum Superbowl: Wie läuft die NFL-Saison ab?

Insgesamt kämpfen 32 Teams um den Titel, der im sogenannten Superbowl ausgespielt wird. Auf dem Weg dorthin spielen die Mannschaften in 17 Spielen um die Teilnahme an der Endrunde, den Playoffs. Wer in der Hauptrunde gegen wen spielt, wird in einem komplizierten System festgelegt. Die Playoffs werden im Anschluss im K.O.-System ausgetragen. 14 Teams spielen um die Teilnahme am Superbowl im Februar. Die beiden besten Mannschaften der Hauptrunde überspringen die erste Runde und steigen zum Viertelfinale ein.

Philadelphia Eagles, Kansas City Chiefs und Baltimore Ravens: Die Favoriten

Zum Favoritenkreis zählen natürlich die Superbowl-Sieger der Philadelphia Eagles. Alle wichtigen Passempfänger (Receiver) sind geblieben, Passverteiler (Quarterback) Jalen Hurts kann also weiterhin zwischen seinen Anspielstationen wählen. Zudem haben die Eagles mit Saquon Barkley, der zum besten Offensivspieler der vergangenen Saison gewählt wurde, den besten Runningback (Ballträger) der Liga.

Solange Patrick Mahomes bei den Kansas City Chiefs spielt, muss man stets mit ihnen rechnen. Schnelle Passempfänger und Altstar Travis Kelce gepaart mit dem Spielverständnis von Mahomes und Trainer Andy Reid, der bereits vier Mal den Superbowl gewinnen konnte, fügen sich zu einer nur schwer aufhaltbaren Offensive zusammen. Die Chiefs waren nicht ohne Grund in fünf der letzten sechs Superbowls, von denen sie drei gewinnen konnten.

Icon vergrößern Patrick Mahomes (rechts) und Travis Kelce haben bereits drei Superbowls zusammen gewonnen. Foto: Charlie Riedel, AP, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Patrick Mahomes (rechts) und Travis Kelce haben bereits drei Superbowls zusammen gewonnen. Foto: Charlie Riedel, AP, dpa

Auch die Baltimore Ravens unter Quarterback Lamar Jackson gehören zu den Top-Teams. Jackson kann entweder den Ball zu seinen herausragenden Receivern werfen, oder mit seiner Athletik einfach selbst laufen Oder er gibt den Ball zu Star-Runningback Derrick Henry. Das macht die Offensive unberechenbar. Zudem ist die Defensive um Roquan Smith eine der besten der Ligen.

Chancen haben auch die Buffalo Bills unter Josh Allen, der zum besten Spieler der vergangenen Saison (MVP) gewählt wurde. Vorausgesetzt, die neuen Spieler in der Defensive überzeugen. Auch die Detroit Lions, letztes Jahr immerhin Halbfinalisten, können mit ein wenig mehr Konsistenz um den Titel mitspielen.

L.A. Rams und Cincinnati Bengals: Die potenziellen Überraschungen

Die Los Angeles Rams, 2021 Superbowl-Sieger, haben einige schwere Saisons hinter sich. Doch zuletzt ging es wieder aufwärts. Wenn Quarterback Matthew Stafford mit Neuzugang Davante Adams eine gute Verbindung aufbaut, verfügt er neben Puka Nacua über eine zweite Anspielstation. Damit kann es das Team in den Playoffs weit bringen.

Icon vergrößern Puka Nacua von den L.A. Rams hat sich seinen zwei bisherigen Saisons vom Unbekannten zu einem der besten Receiver in der NFL entwickelt Foto: Mark J. Terrill, AP (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Puka Nacua von den L.A. Rams hat sich seinen zwei bisherigen Saisons vom Unbekannten zu einem der besten Receiver in der NFL entwickelt Foto: Mark J. Terrill, AP (Archivbild)

Unglaubliche 276 Millionen US-Dollar lassen sich die Cincinnati Bengals die Verträge der Star-Receiver Ja‘Marr Chase und Tee Higgins über die kommenden Jahre kosten. Quarterback Joe Burrow war zudem Kandidat für die MVP-Trophäe, obwohl die Bengals den Einzug in die Playoffs verpassten. Wenn die Offensive Line hält und Burrow mehr Zeit erkaufen kann, steht einer Überraschung nichts mehr im Wege.

Cam Ward und Travis Hunter: Die interessantesten Rookies aus dem College

Die Teams der NFL wählen jedes Jahr die besten Spieler aus dem College. Grob vereinfacht legt die Platzierung der Vorsaison die Reihenfolge fest. Das schlechteste Team darf im sogenannten Draft zuerst wählen. Als Erstes wählten die Tennessee Titans Quarterback Cam Ward. Ob er alleine das Team zum Erfolg führen kann, ist fraglich. Ward hat kaum Anspielstationen. Noch weniger, seit unsicher ist, ob Passempfänger Calvin Ridley einsatzbereit ist. Zudem haben die Titans eine der schlechtesten Verteidigungen der Liga.

Der mit großem Abstand spannendste College-Spieler ist Travis Hunter von den Jacksonville Jaguars. Das Besondere: Er spielt sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Ein Novum in der heutigen, hochgradig spezialisierten NFL. Es bleibt abzuwarten, ob der Gewinner der Heisman-Trophy für den besten Spieler am College tatsächlich auch in der Verteidigung spielen wird oder zunächst nur in der Offensive eingesetzt wird.

Micah Parsons und Josh Allen: Die größten Vertragsabschlüsse

Die wohl größte Überraschung ist der Wechsel von Defensivspieler Micah Parsons von den Dallas Cowboys zu den Green Bay Packers. Da in der NFL keine Ablösesummen gibt, erhalten die Cowboys im Tausch zwei Erstrundenpicks im Draft sowie den alternden Defensivspieler Kenny Clark. Parsons verdient in den kommenden vier Jahren erfolgsabhängig bis zu 188 Millionen US-Dollar, 120 Millionen davon sind garantiert.

Icon vergrößern Josh Allen wurde zum wertvollsten Spieler der vergangenen Saison gewählt. Einen neuen Vertrag hat er auch unterschrieben: über 250 Millionen US-Dollar. Foto: Seth Wenig, AP, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Josh Allen wurde zum wertvollsten Spieler der vergangenen Saison gewählt. Einen neuen Vertrag hat er auch unterschrieben: über 250 Millionen US-Dollar. Foto: Seth Wenig, AP, dpa

Josh Allen hat im März einen neuen Vertrag mit den Buffalo Bills unterschrieben. In den kommenden sechs Jahren wird er 250 Millionen US-Dollar verdienen. Dagegen wirken die 41 Millionen, die Saquon Barkley von den Philadelphia Eagles für die kommenden drei Jahre bekommen wird, wie Kleingeld.