NFL-Spieler muss reanimiert werden – Spiel abgebrochen

In der NFL kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Drama. Ein Spieler musste auf dem Feld reanimiert werden. Sein Zustand ist kritisch.

Dramatische Szenen bei einem Football-Spiel in den USA: Im NFL-Spiel zwischen den Cincinnati Bengals und den Buffalo Bills muss ein Spieler auf dem Feld reanimiert werden. Die Partie der Reihe "Monday Night Football" wurde daraufhin unterbrochen und letztlich komplett abgebrochen.

NFL-Spiel abgebrochen: Bills-Spieler Hamlin bricht auch dem Platz zusammen

Bills-Akteur Damar Hamlin war zum Ende des ersten Viertels nach einem Zusammenprall mit Gegenspieler Tee Higgins auf dem Rasen zusammengebrochen. Zuvor war er zwar aufgestanden, dann aber nach hinten umgefallen. Schnell war für die Spieler, Trainer, Betreuer und die Zuschauer klar, dass es sich um etwas Ernstes handelte. Bills-Quarterback Josh Allen weinte, viele Spieler beteten.

Rettungskräfte eilten in der Folge auf das Spielfeld. Ein Krankenwagen fuhr auf den Rasen. Um 20.55 Uhr Ortszeit (2.55 Uhr in Deutschland) wurde das Spiel unterbrochen. Im TV war das Geschehen auf dem Spielfeld nur noch aus der Ferne zu sehen.

NFL-Spieler muss reanimiert werden – Spiel zwischen Cincinnati Bengals und Buffalo Bills wird abgebrochen

Rund 100 Menschen waren nach dem Zusammenbruch von Hamlin auf dem Platz. Rettungskräfte schnitten das Trikot des Spielers auf und reanimierten ihn in der Folge. Laut Berichten des US-Nachrichtensenders Fox konnte Hamlin nicht mehr eigenständig atmen. Ihm wurde demnach eine Sauerstoffmaske aufgesetzt.

16 Minuten nach seinem Kollaps wurde der 24-Jährige in die Katakomben des Paycor Stadium gefahren. Per Polizei-Eskorte ging es dann weiter in eine nahe Klinik. Offenbar saß die Mutter des Spielers mit in dem Krankenwagen. Sie hatte sich das Spiel von der Tribüne aus angesehen.

Nach dem Spiel gab die NFL bekannt, dass sich Hamlin in einem kritischen Zustand befindet. Die Verantwortlichen der beiden Teams beschlossen zusammen mit den Schiedsrichtern und der NFL, dass das Spiel beim Stand von 7:3 für die Bengals abgebrochen wird.

