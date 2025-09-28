St. Brown erneut stark: Zwei Touchdowns bei Lions-Sieg

Amon-Ra St. Brown hat in der NFL seine Touchdowns Nummer fünf und sechs in dieser Saison erzielt und mit den Detroit Lions auch die Cleveland Browns geschlagen. Zu Hause schafften die Lions ein 34:10. Seit der Auftaktniederlage hat Detroit nun drei Partien in Serie gewonnen und ist längst einer der Favoriten auf den Super-Bowl-Sieg. St. Brown fing alle sieben in seine Richtung geworfenen Pässe und sammelte neben den zwei Touchdowns insgesamt 70 Yards Raumgewinn.

Bills und Eagles nach vier Spielen noch ungeschlagen

Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles baute seine Serie zum Saisonstart auf vier Siege aus. Beim 31:25 gegen die Tampa Bay Buccaneers stellte Kicker Chase McLaughlin einen NFL-Rekord auf. Er traf ein Field Goal über 65 Yards für die Bucs. Aus größerer Distanz war das noch niemandem zuvor gelungen.

Die Buffalo Bills bestätigten ihren guten Start in die Saison mit dem vierten Sieg. Gegen die New Orleans Saints gab es ein 31:19. Quarterback Josh Allen kam auf zwei Touchdown-Pässe und hatte eine Interception. Die Saints warten nach vier Partien noch immer auf den ersten Sieg.

Ohne den verletzten Jakob Johnson holten die Houston Texans ihren ersten Saisonsieg durch ein 26:0 gegen die weiter sieglosen Tennessee Titans. Die New York Giants holten gegen die zuvor ungeschlagenen Los Angeles Chargers überraschend ein 21:18 und ihren ersten Sieg.