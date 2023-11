St. Brown macht Fortschritte nach Verletzung

Die Saison in der NFL läuft für Equanimeous St. Brown alles andere als zufriedenstellend. Seine Verletzung kostet ihn wertvolle Zeit. Nun gibt es ein positives Signal für den 27 Jahre alten Profi.

Equanimeous St. Brown macht auf dem Weg zu seiner Rückkehr in die National Football League Fortschritte. Der 27 Jahre alte Passempfänger von den Chicago Bears mit deutscher Mutter und amerikanischem Vater ist von seinem Team auf die Rückkehrliste verletzter Spieler gesetzt worden. Er hatte sich am Oberschenkel verletzt.

Die Bears haben nun 21 Tage Zeit, den älteren Bruder von Amon-Ra St. Brown wieder in den aktiven Kader zu holen. Die Bears kassierten am Sonntag beim 17:24 gegen die New Orleans Saints ihre siebte Niederlage im neunten Saisonspiel. Der Vertrag von St. Brown, der zu Beginn der Saison nur wenig Einsatzzeiten bekam, läuft nach dieser Saison aus.

