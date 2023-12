Star-Quarterback Mahomes entschuldigt sich für Ausraster

Star-Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs hat sich für sein Verhalten gegenüber den Schiedsrichtern nach der Niederlage im NFL-Spiel gegen die Buffalo Bills entschuldigt.

"Natürlich willst du nicht so reagieren. Ich liebe dieses Spiel und es ist mir wichtig. Ich liebe meine Teamkollegen und will alles dafür tun, um zu gewinnen. Aber das geht natürlich nicht. So kann ich weder mit den Schiedsrichtern noch mit sonst jemandem im Leben umgehen", sagte der 28-Jährige in der Radiosendung "The Drive".

Touchdown zurückgenommen

Die Referees hatten beim 17:20 gegen die Bills einen möglicherweise spielentscheidenden Touchdown der Chiefs kurz vor Spielende zurückgenommen. Wide Receiver Kadarius Toney hatte sich zuvor falsch aufgestellt. Nach Spielende verlor Mahomes deshalb komplett die Beherrschung und schrie die Schiedsrichter an. Nur mit Mühe konnte er von den Mitspielern zurückgehalten werden.

Auch Bills-Quarterback Josh Allen bekam den Ärger des zweimaligen MVPs auf dem Spielfeld zu spüren. "Mehr als alles andere bedauere ich die Art und Weise, wie ich mich nach dem Spiel gegenüber Josh verhalten habe, denn er hatte nichts damit zu tun", zeigte sich Mahomes reumütig: "Ich war immer noch aufgebracht und emotional, aber das kann man nicht machen. Das ist kein gutes Beispiel für Kinder, die das Spiel sehen."

(dpa)