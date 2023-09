NFL-Start: St. Brown will die Muskeln spielen lassen

Titelverteidiger Kansas City Chiefs sind der Maßstab in der NFL. Der Auftaktgegner aus Detroit aber kommt mit Momentum und einem Deutschen als Star.

Die Uhrzeit könnte besser sein. Zumindest für die deutschen Fans der National Football-League ( NFL). Um 2.20 Uhr in der Nacht auf Freitag startet die beste Football-Liga der Welt in ihre neue Saison, RTL und Dazn übertragen die Partie live. Sie haben sich die Übertragungsrechte gesichert und hoffen, von der Begeisterung auch hier in Deutschland zu profitieren. Die NFL hat viele treue Fans, auch in der anstehenden Saison sind Spiele in Deutschland geplant, nachdem der Auftritt in München ein voller Erfolg war. Im November werden zwei Partien in Frankfurt stattfinden.

Das Auftaktspiel am Freitag wird zur Herausforderung. Wer zuschauen möchte, muss früh aufstehen oder erst gar nicht ins Bett gehen. Nachteulen haben Vorteile. Und werden mit der Beteiligung eines Deutsch-Amerikaners belohnt. Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions gehören mit zum attraktivsten, was die NFL derzeit zu bieten hat. Das zeigt alleine die Tatsache, dass Detroit im Eröffnungsspiel dabei ist.

Gegner sind die Kansas City Chiefs, was eine außerordentlich schwere Aufgabe darstellt. Die Chiefs haben in den vergangenen vier Jahren zweimal den Titel gewonnen. Patrick Mahomes ist Quarterback in Kansas City, er ist der Superstar der Liga. Wer ihn hat, darf auf Erfolge hoffen. Und damit erneut auf die Teilnahme am Superbowl. Am 5. November werden die Chiefs in Frankfurt zu sehen sein, wenn sie gegen die Miami Dolphins spielen.

In der NFL geht es um die große Show

Kansas City wird also wieder eine tragende Rolle in der neuen Saison zugetraut. Eine Überraschung ist das nicht. Die NFL aber lebt von Show und Unterhaltung, deshalb braucht es mehr als nur ein außergewöhnliches Team. Neben Kansas City wird diese Rolle den New York Jets zugetraut, was vor allem am neuen Quarterback liegt. Routinier Aaron Rodgers soll die Jets nach vorne bringen. Und dann sind da eben noch die Detroit Lions.

Zum Ende der vergangenen Saison hatte sich das Team enorm gesteigert, die Play-offs dennoch verpasst. Die positive Entwicklung aber soll fortgesetzt werden. "Die NFL liebt unseren Trainer, unsere Story und die Spieler in der Mannschaft. Sie haben uns das erste Spiel gegeben, weil sie glauben, dass wir diese Saison noch besser sind", sagte Amon-Ra St. Brown. Trainer der Lions ist Dan Campbell, der bereits mehr als 25 Jahre Erfahrung in der NFL hat.

Neben sportlichen Fähigkeiten geht es in der NFL darum, für positive Schlagzeilen zu sorgen. Wer Aufmerksamkeit erzeugt, hat gute Aussichten. Und bekommt das Spiel zur besten Sendezeit im landesweiten US-Fernsehen. "Das musst du erst einmal hinkriegen. Das bedeutet, dass Detroit es geschafft hat, der NFL sehr wichtig zu sein", sagte Ex-NFL-Profi Björn Werner bei RTL.

Amon-Ra St. Brown könnte einer der NFL-Stars werden

Wichtig für die Entwicklung von Detroit ist der Deutsch-Amerikaner St. Brown. Der 23-jährige Sohn einer Deutschen und eines Amerikaners wurde von seinen Mitspielern zu einem der fünf Kapitäne gewählt. In der vergangenen Saison waren dem Wide Receiver sechs Touchdowns gelungen, er fing 106 Pässe. Eine gute Ausbeute, St. Brown könnte einer der großen Stars der NFL werden. "Die Leute kennen mich jetzt. Die Abwehr weiß, dass der Ball zu mir kommen soll", sagte er und formulierte ein ehrgeiziges Ziel: "Ich will ein Spieler sein, der nie vergessen wird."

Zunächst aber geht es darum, erfolgreich in die Saison zu starten. Detroit trauen viele Experten zu, dass sie sich Rang eins in ihrer Divison mit den Green Bay Packers, Minnesota Vikings und Chicago Bears sichern können. Es wäre die Basis. Und wer weiß: Vielleicht bestreiten sie nicht nur das erste Spiel der Saison, sondern auch das letzte. Das wäre der Superbowl am 11. Februar 2024 in Paradise. (mit dpa)