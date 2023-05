Super Bowl 2026 im Stadion der San Francisco 49ers

Die NFL hat Super Bowl LX für das Jahr 2026 in den Großraum San Francisco und das Stadion der 49ers vergeben.

Das teilte die National Football League am Montag (Ortszeit) mit.

Das Levis Stadium in Santa Clara ist damit zehn Jahre nach Super Bowl 50 zum zweiten Mal Austragungsort für das größte Einzelsportereignis der Welt mit regelmäßig mehr als 100 Millionen TV-Zuschauern allein in den USA. Der nächste Super Bowl im Februar 2024 ist in Las Vegas.

2025 folgt New Orleans. Im Super Bowl spielen zwei NFL-Teams am Ende der Playoffs um die Meisterschaft. Eine Mannschaft kommt dabei aus der American Football Conference, die andere aus der National Football Conference.

(dpa)