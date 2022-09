NFL-Übertragung: RTL löst ProSiebenSat.1 zur Saison 2023/24 ab

Die NFL bekommt in Deutschland ein neues Zuhause. Künftig liegen die TV-Rechte für die American-Football-Spiele bei der RTL-Gruppe.

Die US-amerikanische National Football League (NFL) begeistert in Deutschland seit Jahren immer mehr Menschen. Einen großen Anteil an dieser Entwicklung hat der Fernsehsender ProSiebenSat.1, der seit vielen Jahren die Rechte an den Spielen innehatte. Auch in der Saison 2022/23 sind die American-Football-Spiele der besten Liga der Sportart bei dem Sender zu sehen, dann bekommt die NFL ein neues Zuhause.

NFL Übertragung 2023/24: RTL löst ProSiebenSat.1 ab

Die RTL-Gruppe hat sich ein umfangreiches Rechtepaket an der NFL gesichert. Laut dem Kölner Sender gilt der Vertrag aber der Saison 2023/24 und läuft über fünf Spielzeiten. "Ab der NFL-Saison 23/24 sind RTL und NITRO die exklusiven Free-TV-Partner der NFL in Deutschland, zusätzlich gibt's eine Partie wöchentlich exklusiv bei RTL+", twitterte RTL am Dienstagnachmittag.

Die Sendergruppe gibt an, dass sie rund 80 Live-Übertragungen in jeder Saison plane. Diese sollen auf den frei empfangbaren Sendern RTL und NITRO ausgestrahlt werden. Auch auf dem kostenpflichtigen Internetsender RTL+ werden einige der NFL-Partien zu sehen sein. "Ergänzt wird das üppige Sportrechtepaket von umfangreicher Highlight- und Rahmenberichterstattung über alle Plattformen", erklärt die Sendergruppe in der Mitteilung vom Dienstag: "American Football ist nach Fußball die beim 14- bis 49-jährigen Publikum begehrteste Sportart hierzulande."

Übertragung der NFL: ProSiebenSat.1 feierte starke Quoten

"Mit dem Erwerb der NFL-Rechte stärken wir unsere Programme nachhaltig über viele Jahre", freut sich Henning Tewes, Geschäftsführer der RTL-Gruppe. Für ProSiebenSat.1 ist die Vergabe der TV-Rechte hingegen ein heftiger Rückschlag. Das Medienunternehmen mit Sitz in Unterföhring hatte American Football durch die Übertragung in den letzten Jahren zu einem massentauglichen Erlebnis gemacht. ProSiebenSat.1 konnte sich ein großes Stammpublikum aufbauen, welches vor allem aus Jugendlichen bestand.

Video: dpa

Im Februar 2012 hatte Sat.1 beim Super Bowl, dem Finale der NFL, 0,87 Millionen Menschen erreicht. In der Folge hatten sich die TV-Quoten mehr als verdoppelt. Mitte Februar 2022 hatten den Super Bowl 1,84 Millionen Menschen bei Pro 7 gesehen. Vor allem in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnten die NFL-Übertragungen von ProSiebenSat.1 große Marktanteile verzeichnen. Diese ist aus Werbesicht enorm wichtig.