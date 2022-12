Von "Mr. Irrelevant" zum Brady-Bezwinger: Quarterback Purdy

Als Brock Purdy von den San Francisco 49ers als letzter Football-Spieler beim NFL-Draft ausgewählt wurde, hatte er aus Tradition sofort einen Titel sicher: "Mr.

Irrelevant". Dieser "Herr Unbedeutend" stand nun erstmals von Beginn an in der NFL auf dem Platz, gegen ein Team von Tom Brady, der seinen ersten Super Bowl gewann, als Purdy noch ein Kleinkind war.

Und was passierte? Purdy erzielte einen Touchdown selbst, warf den Pass für zwei weitere und holte mit den San Francisco 49ers ein 35:7-Sieg gegen Bradys Tampa Bay Buccaneers. Er ist nun der erste Quarterback in der Geschichte der NFL, der seinen ersten Startelf-Einsatz gegen ein Brady-Team hatte und nicht verlor. Möglich geworden war all das, weil Jimmy Garoppolo und Trey Lance beide verletzt sind - und Purdy für die 49ers nun sehr relevant ist.

"Es war unwirklich", berichtete Purdy über die Begegnung mit Brady auf dem Platz nach der Partie. "Als Kind habe ich gesehen, wie er es in all den Super Bowls hinbekommen hat über die Jahre und jetzt mit ihm abklatschen zu können, das ist schon ziemlich cool."

(dpa)