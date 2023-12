Chiefs beenden Niederlagen-Serie

Drei Wochen vor dem Ende der Hauptrunde haben Siege und Niederlagen in der NFL immer größere Folgen. Die Chiefs geben sich bei den Patriots keine Blöße. In der NFC South fällt eine Vorentscheidung.

Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs hat nach zuletzt zwei Niederlagen in der NFL das Auswärtsspiel bei den New England Patriots gewonnen und die Chance auf ein Heimrecht in den Playoffs gewahrt.

Quarterback Patrick Mahomes leistete sich beim 27:17 zwei Fehlwürfe, hatte aber auch zwei Touchdown-Pässe beim am Ende ungefährdeten Erfolg. Mit Pop-Superstar Taylor Swift im Stadion hatte Travis Kelce ein für seine Verhältnisse schwaches Spiel für die Chiefs mit nur fünf gefangenen Pässen über 28 Yards. Die Chiefs kommen nun auf neun Siege und fünf Niederlagen.

Den Rückstand auf die Miami Dolphins konnte das Team nicht verkürzen, weil die Mannschaft aus Florida auch ohne den angeschlagenen Passempfänger Tyreek Hill keine Mühe gegen die New York Jets hatte und 30:0 gewann. Die Dolphins stehen bei zehn Saisonsiegen.

In der NFC South holten sowohl die Tampa Bay Buccaneers wie auch die New Orleans Saints einen Sieg und stehen beide bei sieben Siegen und sieben Niederlagen. Die Saints gewannen 24:6 bei den New York Giants, die Bucs bezwangen die Green Bay Packers 34:20. Die Atlanta Falcons verloren dagegen unerwartet mit 7:9 bei den Carolina Panthers, die zuvor nach 12 von 13 Partien als Verlierer vom Platz gegangen waren. Die Falcons verloren damit den Anschluss an die punktgleichen Divisions-Anführer und haben nur noch theoretische Chancen auf die Playoffs.

(dpa)