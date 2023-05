Devils bezwingen Rangers in Playoffs: Zweite Runde komplett

Die New Jersey Devils sind als letztes Team ins Viertelfinale der NHL-Playoffs eingezogen.

Im entscheidenden siebten Spiel der Erstrundenserie gegen die New York Rangers holte das Team am Montagabend (Ortszeit) einen 4:0-Sieg. Im Halbfinale der Eastern Conference warten nun die Carolina Hurricanes. In die Final-Serie um den Stanley Cup kommen die beiden Sieger der Eastern und Western Conference.

Im Westen stehen die deutschen Nationalspieler Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers und Philipp Grubauer mit den Seattle Kraken ebenfalls in der nächsten Runde. Die Kraken spielen in der Nacht zu Mittwoch ihre erste Partie gegen die Dallas Stars, die Oilers sind einen Tag später mit ihrem ersten Spiel gegen die Vegas Golden Knights an der Reihe.

(dpa)