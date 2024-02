NHL

Draisaitl bereitet Siegtreffer für Edmonton vor

Leon Draisaitl fährt mit Edmonton einen wichtigen Sieg in Dallas ein und ist an zwei Toren beteiligt. Auch ein weiterer deutscher Eishockeyprofi bleibt in der NHL auf Playoff-Kurs.

Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl haben einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs in der NHL gefeiert. Die Oilers setzten sich bei den Dallas Stars, das zweitbeste Team der Western Conference, mit 4:3 (0:0, 3:3, 0:0) nach Verlängerung durch. Draisaitl bereitete den Siegtreffer von Evan Bouchard nach 30 Sekunden in der Verlängerung aus dem Überzahlspiel heraus vor. Zuvor war der 28-jährige Stürmer in einem torreichen zweiten Drittel beim 2:2-Ausgleich Edmontons beteiligt. Die Oilers belegen nach ihrem 32. Saisonerfolg den dritten Platz der Pacific Division und dürfen sich weiter gute Chancen auf eine Endrundenteilnahme ausrechnen. Auch die Detroit Red Wings um Moritz Seider bleiben auf Playoff-Kurs. Nach einem 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)-Auswärtserfolg bei den Calgary Flames nehmen die Red Wings weiter einen der beiden Wildcard-Plätze der Eastern Conference ein. Seider bereitete die 1:0-Führung und den 5:0-Endstand vor, Detroit gewann zum vierten Mal in dieser Saison ein Spiel ohne Gegentreffer. Tim Stützle markierte ebenfalls zwei Scorer-Punkte, der Angreifer der Ottawa Senators traf im Auswärtsspiel gegen die Chicago Blackhawks zum 1:1-Ausgleich und bereitete die 2:1-Führung Ottawas vor. Die Senators verloren jedoch mit 2:3 (1:1, 1:1, 0:1), zwei Minuten vor Spielende kassierten sie den entscheidenden Gegentreffer. JJ Peterka fuhr mit den Buffalo Sabres einen 3:2 (0:0, 0:0, 2:2)-Auswärtserfolg nach Verlängerung bei den Minnesota Wild ein. Nico Sturm kassierte mit den San Jose Sharks eine 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)-Heimniederlage gegen die Columbus Blue Jackets. Beide Stürmer blieben ohne Torbeteiligung. (dpa)

