Draisaitl winkt beim All-Star-Wochenende eine Million Dollar

Leon Draisaitl läuft am Wochenende beim All-Star-Spiel der NHL auf. Als einer von zwölf Eishockey-Stars hat er zudem die Chance, eine Million US-Dollar zu gewinnen.

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl nimmt am Wochenende zum fünften Mal am All-Star-Spiel der NHL teil. Zudem wird der deutsche Sportler des Jahres 2020 einer von zwölf Spielern beim neuen Skills-Format sein.

Dabei wird jeder der zwölf All-Stars, darunter Toptorjäger Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs und Draisaitls kongenialer Teamkollege Connor McDavid von den Edmonton Oilers, in vier von sechs Wettbewerben antreten. In denen geht es unter anderem um Geschwindigkeit, Schusshärte und -präzision. Danach wird das Teilnehmerfeld für zwei weitere Wettbewerbe reduziert. Der Spieler mit den am Ende meisten Punkten wird eine Million US-Dollar gewinnen. Der 28 Jahre alte Draisaitl hatte bei seiner ersten All-Star-Teilnahme 2019 den Pass-Wettbewerb gewonnen.

Beim All-Star-Spiel selbst wird Draisaitl an der Seite von McDavid antreten. Zusammen mit dem Schauspieler Will Arnett ("Arrested Development") werden sie am Freitag die restlichen neun Mitspieler für ihr Team auswählen. Die insgesamt 44 All-Stars werden auf vier Teams verteilt. Das All-Star-Wochenende findet vom 1. bis 3. Februar in Toronto statt.

