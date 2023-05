NHL

vor 20 Min.

Edmonton gleicht aus – Draisaitl trifft doppelt

Artikel anhören Shape

Leon Draisaitl ist in der NHL weiter in Topform. Auch dank des deutschen Eishockey-Stars bleiben die Edmonton Oilers in den Playoffs im Rennen.

Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl haben in der NHL ihre Playoff-Serie gegen die Vegas Golden Knights zum 1:1 nach Siegen ausgeglichen. Am Samstag (Ortszeit) dominierten die Oilers das zweite Spiel der Best-of-seven-Serie in der nordamerikanischen Liga auswärts mit 5:1 (4:0, 1:0, 0:1). Dabei trumpfte auch Draisaitl erneut auf. Nach seinem Vierer-Pack im verlorenen Auftaktspiel traf Draisaitl doppelt und erzielte im achten Playoff-Spiel der Saison sein 13. Tor. Seit mehr als 100 Jahren hat kein NHL-Spieler so oft in den ersten acht Playoff-Partien getroffen. Der gebürtige Kölner hat nach insgesamt 45 Playoff-Spielen seiner NHL-Karriere nun 30 Tore auf dem Konto – in der Club-Geschichte der Oilers erreichte nur Eishockey-Legende Wayne Gretzky diese Marke schneller - nämlich nach 37 Spielen. Doppelter Draisaitl Draisaitl traf nach zweieinhalb Minuten im Überzahlspiel zur 1:0-Führung und ließ nach 16 Spielminuten das 4:0 folgen. Beim 2:0 trafen die Oilers ebenfalls aus dem Powerplay, das 3:0 gelang ihnen in Unterzahl. "In den Playoffs können dir die Special-Teams Spiele gewinnen", sagte Draisaitl zu den drei Toren, bei denen nicht fünf gegen fünf Feldspieler auf dem Eis standen. "Wir bauen auf solche Situationen und erarbeiten uns einige Powerplay-Möglichkeiten." Kein Team in den aktuellen Playoffs ist aus dem Überzahlspiel treffsicherer als die Oilers. Neben Draisaitl traf auch dessen Co-Star Connor McDavid zweimal, beim 5:0 auch aus dem Powerplay. Durch den Auswärtssieg haben sich die Oilers den Heimvorteil gesichert, die dritte Partie der Zweitrundenserie findet in der deutschen Nacht zum Dienstag in Edmonton statt. (dpa)

Themen folgen