Kraken kassieren Ausgleich in Playoffs

Philipp Grubauer pariert 33 Schüsse in Spiel zwei der NHL-Playoffs, doch die Leistung des Nationaltorwarts reicht den Seattle Kraken dieses Mal nicht.

Nationaltorwart Philipp Grubauer hat mit den Seattle Kraken in den NHL-Playoffs gegen die Dallas Stars den Ausgleich kassiert.

In Spiel zwei der Best-of-Seven-Serie unterlagen die Kraken den Gastgebern 2:4. Grubauer parierte 33 der 37 Schüsse auf sein Tor, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Beide Mannschaften brauchen auf dem Weg ins Finale der Western Conference nun noch drei Siege. Spiel drei ist in der Nacht zu Montag in Seattle.

Zuvor hatten die Florida Panthers ihr zweites Spiel gegen die Toronto Maple Leafs 3:2 gewonnen und führen in der Serie der Eastern Conference 2:0. Die Panthers lagen bereits 0:2 hinten. Nach dem Anschlusstreffer machte das Überraschungsteam mit zwei Treffern binnen 47 Sekunden daraus eine Führung und ist vor den beiden anstehenden Heimspielen klar im Vorteil.

(dpa)