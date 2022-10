Nationalspieler Peterka schafft Sprung in Kader der Sabres

Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat den Sprung in den Kader für die NHL-Saison bei den Buffalo Sabres geschafft.

"Ich war sehr glücklich, dafür habe ich den ganzen Sommer gearbeitet. Es ins Team geschafft zu haben, ist ein unglaubliches Gefühl für mich", sagte Peterka in einem von den Sabres veröffentlichten Video-Interview.

Der 20-Jährige steht seit 2020 bei den Sabres unter Vertrag und kam in der vergangenen Saison zu zwei Einsätzen in der National Hockey League. Die meiste Zeit aber war er in der zweitklassigen AHL aktiv. "Ich habe bemerkt, wie sich mein Spiel im vergangenen Jahr stetig verbessert hat und bin selbstbewusst, dass ich das hier auch schaffe", sagte Peterka.

Das erste Saisonspiel bestreiten die Sabres am Donnerstagabend (Ortszeit) gegen die Ottawa Senators um Tim Stützle.

(dpa)