Oilers beenden Niederlagen-Serie in NHL vor großer Kulisse

Im Battle of Alberta beenden die Edmonton Oilers ihre Niederlagen-Serie in der NHL. Leon Draisaitl ist vor beeindrucker Kulisse unter freiem Himmel an zwei Toren beteiligt.

Die Edmonton Oilers haben ihre Niederlagen-Serie in der NHL beendet und das Freiluft-Spiel gegen die Calgary Flames vor etwa 60.000 Zuschauern gewonnen. Beim 5:2 im Commonwealth Stadium lieferte Leon Draisaitl zwei Torvorlagen und war bereits zum fünften Mal in dieser Saison an mindestens zwei Treffern beteiligt. Auch Connor McDavid kam bei seinem Comeback nach einer Oberkörperverletzung und zwei Spielen Pause zu einem Assist. Das sogenannte Battle of Alberta zwischen den Oilers und den Flames zählt zu den prestigeträchtigsten Spielen der NHL-Saison. JJ Peterka traf beim vierten Saisonsieg der Buffalo Sabres zum 1:0. Gegen die Colorado Avalanche holten die Sabres am Ende ein 4:0. Sein Nationalmannschaftskollege Nico Sturm unterlag mit den San José Sharks den Washington Capitals unterdessen 1:3 und wartet nach seiner starken WM nach der vergangenen Saison noch immer auf die erste Torbeteiligung in dieser Spielzeit. (dpa)

