Oilers-Serie reißt: 2:4 gegen Columbus Blue Jackets

Für Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers lief es zuletzt wieder richtig gut. Nach fünf Siegen ist die Serie aber gerissen. Ein weiterer Meilenstein für Connor McDavid wird zum Randaspekt.

Nach zuletzt fünf Siegen haben die Edmonton Oilers um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl in der NHL wieder verloren. Gegen die Columbus Blue Jackets unterlag das Team aus Kanada 2:4.

Connor McDavid schraubte sein Punktekonto dabei auf 100 in dieser Saison und war zum 13. Mal in Serie an mindestens einem Treffer beteiligt. Nach dem 0:3-Rückstand waren die Torvorlagen von ihm und Leon Draisaitl aber zu wenig, um die Begegnung noch zu drehen. "Wir waren heute nicht bereit", kritisierte Trainer Kris Knoblauch. "Unser Puck-Management, vielleicht auch unsere Entscheidungsfindung und die Ausführung auch."

Auch Tim Stützle musste mit den Ottawa Senators die nächste Niederlage einstecken und verlor 3:4 nach Verlängerung bei den Los Angeles Kings. Für die Senators war es bereits die sechste Pleite nacheinander. Die Kanadier haben keine Chance mehr auf die Playoff-Teilnahme.

(dpa)