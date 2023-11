Oilers verlieren erneut in NHL - Seider trifft für Detroit

Der Effekt des Trainerwechsels bei den Edmonton Oilers scheint zu verpuffen. Das Team um Leon Draisaitl kassiert die dritte Niederlage in Serie. Besser läuft es für einen anderen Deutschen.

Die Krise der Edmonton Oilers in der NHL verschärft sich. Das Team um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl unterlag am Mittwochabend (Ortszeit) den Carolina Panthers 3:6 und kassierte dabei im ersten Drittel vier Gegentore binnen 5:31 Minuten. Es war die dritte Niederlage in Serie unter dem neuen Trainer Kris Knoblauch - und die insgesamt zwölfte in der Saison in der regulären Spielzeit nach nur 18 Spielen. Draisaitl bereitete das 1:4 durch Zach Hyman vor, konnte die Pleite aber auch nicht verhindern.

Deutlich besser lief es für Moritz Seider und die Detroit Red Wings. Gegen die New Jersey Devils holte das Team ein 4:0, Seider erzielte mit seinem zweiten Saisontor den Endstand.

(dpa)