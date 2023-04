Vegas Golden Knights schalten Winnipeg Jets aus

Die Vegas Golden Knights haben sich in den NHL-Playoffs gegen die Winnipeg Jets durchgesetzt.

Im fünften Spiel der Serie gegen das Team aus Kanada holten die Golden Knights ein 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) und damit den notwendigen Sieg zum 4:1 und dem Weiterkommen. Im Halbfinale der Western Conference der nordamerikanischen Eishockey-Liga treffen die Golden Knights entweder auf die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl oder die Los Angeles Kings. Vor Spiel fünf in der Nacht zu Sonntag steht es in dieser Serie 3:2 für die Oilers.

Zuvor hatten die Tampa Bay Lightning ein frühes Ausscheiden verhindert und gegen die Toronto Maple Leafs 4:2 gewonnen. In der Serie steht es nun 3:2 für Toronto. Den New Jersey Devils fehlt nach dem 4:0 gegen die New York Rangers ein weiterer Sieg zum Einzug ins Halbfinale. In der Serie steht es 3:2 für die Devils.

(dpa)