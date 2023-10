NHL

05:51 Uhr

Seider beendet NHL-Niederlagenserie mit Detroit Red Wings

Moritz Seider von den Detroit Red Wings schaut zu, wie Casey Cizikas (53) von den New York Islanders den Puck an Torwart Ville Husso vorbei ins Tor schießt.

Drei Spiele lang gewinnen die Detroit Red Wings in der NHL nicht. Gegen die New York Islanders gelingt ein Erfolg nach Verlängerung, an dem ein Nationalspieler seinen Anteil hat.

Die Detroit Red Wings um Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider haben ihre Niederlagen-Serie in der NHL beendet und gegen die New York Islanders nach Verlängerung 4:3 gewonnen. Der Verteidiger steuerte dabei zwei Torvorlagen bei und kommt bereits auf neun Assists in dieser Saison. Den Siegtreffer erzielte Lucas Raymond nach 1:25 Minuten in der Verlängerung. Auch Philipp Grubauer verbuchte mit den Seattle Kraken einen Sieg nach Verlängerung. Gegen die Tampa Bay Lightning führten die Kraken schon nach dem ersten Drittel 3:1, kassierten im Schlussabschnitt aber noch den Ausgleich. Jared McCann mit seinem fünften Saisontor machte den Sieg für Seattle dann perfekt. Grubauer parierte 26 Schüsse auf sein Tor. (dpa)

