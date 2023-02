Seider gewinnt deutsches NHL-Duell gegen Draisaitl

Moritz Seider hat in der NHL das deutsche Duell mit Leon Draisaitl gewonnen.

Beim 5:4 der Detroit Red Wings gegen die Edmonton Oilers nach Penaltyschießen erzielten beide Eishockey-Nationalspieler am Mittwoch (Ortszeit) jeweils ein Tor für ihr Team. Seider gelang in der 18. Minute mit einem noch abgefälschten Pass sein viertes Saisontor zum 2:0 für Detroit, Draisaitl verkürzte in der 44. Minute zum 3:4 für Edmonton. Es war bereits das 31. Saisontor für den Kölner, der im Penaltyschießen ebenso wie Seider mit seinem Versuch scheiterte.

Durch das Erreichen der Verlängerung nahmen die Oilers im Rennen um die Playoff-Plätze zumindest einen Punkt mit. Edmonton hat weiterhin deutlich bessere Chancen als Detroit, nach der regulären Saison noch um den Meistertitel mitspielen zu dürfen, obwohl die Red Wings zum vierten Sieg nacheinander kamen.

(dpa)