NHL: Stützle trifft beim Sieg der Senators

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat den Ottawa Senators mit seinem zwölften Saisontor in der NHL zu einem Heimsieg gegen die Minnesota Wild verholfen.

Der 20-Jährige aus Viersen traf beim 4:3 zum zwischenzeitlichen 3:2. Stützle hat nun in den vergangenen drei Partien je einmal getroffen und kommt in dieser Saison bereits auf so viele Tore wie in der gesamten vergangenen Spielzeit. Der Augsburger Nico Sturm blieb bei seinen zwei Torschüssen für die Wild ohne Erfolg.

