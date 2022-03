Niederlande - Deutschland: Übertragung, Termin, Bilanz - alle Infos zum Länderspiel

Morgen treffen die Niederlande und Deutschland aufeinander. Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream sowie zum Länderspiel-Termin haben wir hier für Sie.

Zur Vorbereitung auf die Nations-League 2022 trägt die deutsche Nationalmannschaft im März zwei Freundschaftsspiele aus. Zunächst trifft das deutsche Team auf Israel und danach steht das Spiel der Niederlande gegen Deutschland an. Es sind die ersten Spiele der Nationalelf in diesem Jahr. Zuletzt hatte Deutschland im November 2021 im Rahmen der WM-Qualifikation gegen Armenien gespielt und konnte die Partie mit 4:1 gewinnen. Das Team von Trainer Hansi Flick hat sich als Gruppenerster mit 9 Siegen und einer Niederlage für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert.

Sie wollen mehr zum Spiel zwischen der Niederlande und Deutschland erfahren? Welcher Sender überträgt die Partie und wird das Spiel auch im Free-TV übertragen? Wie sieht die Bilanz zwischen der deutschen und niederländischen Mannschaft aus? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier in diesem Artikel für Sie.

Niederlande gegen Deutschland: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Freundschaftsspiel zwischen der Niederlande und Deutschland findet morgen, am 29. März 2022 statt. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

Video: SID

Niederlande - Deutschland: Übertragung live im Free-TV und Stream

Die Übertragung der Freundschaftsspiele der deutschen Nationalmannschaft haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF aufgeteilt. Das ZDF überträgt die Partie gegen Israel, während die ARD das Spiel zwischen der Niederlande und Deutschland überträgt. Alle Infos zur Übertragung haben wir hier auf einen Blick für Sie:

Spiel: Niederlande vs. Deutschland , Freundschaftsspiel

vs. , Datum: Dienstag, 29. März 2022

Dienstag, 29. März 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Johan Cruijff Arena, Amsterdam

Johan Cruijff Arena, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: Live-Stream der ARD

Wenn Sie das Spiel online im Stream verfolgen möchten, dann können Sie den Live-Stream der ARD in ganz Deutschland kostenlos aufrufen.

Länderspiel Niederlane vs. Deutschland: In diesem Stadion findet die Begegnung statt

Das Spiel zwischen der niederländischen Nationalmannschaft und der deutschen Elf findet in Amsterdam in der Johan Cruijff Arena statt. Es ist das größte Stadion der Niederlande und ist das Heimstadion von Ajax Amsterdam. Das erste Spiel in der Johan Cruijff Arena wurde am 14. August 1996 zwischen Ajax Amsterdam und AC Mailand ausgetragen und endete mit einer 0:3 Niederlage für die Gastgeber. Anfangs war das Fußballstadion als Amsterdam Arena bekannt, bevor der Name zu Ehren der Ajax-Legende Johan Cruyff 2018 geändert wurde. Einige Eckdaten zum Stadion in der niederländischen Hauptstadt im Überblick:

Name: Johan Cruijff ArenA

Johan Cruijff ArenA Verein: Ajax Amsterdam

Ort: Amsterdam

Eröffnungsspiel: 14. August 1996

14. August 1996 Kapazität: 55.500 Plätze

Niederlande - Deutschland: Bilanz der beiden Nationalteams

Laut der Website fussballdaten.de sind sich das deutsche und das niederländische Team bereits 46 Mal auf dem Fußballplatz begegnet. Davon konnte die deutsche Elf 17 Spiele für sich entscheiden, 16 Mal trennten sich die beiden Mannschaften Unentschieden und 13 Mal gewann das Team der Niederlande. Zuletzt sind sich die beiden Länder bei der EM-Qualifikation 2019 begegnet. Im Hinspiel gewann Deutschland, das Rückspiel entschied die Niederlande mit 4:2 für sich. Am Ende landete Deutschland trotzdem mit 7 Siegen und einer Niederlage auf Rang 1 in Gruppe C. (AZ)