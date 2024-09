Niederlande – Deutschland live im TV und Stream: Übertragung der Nations League

Die UEFA Nations League ist ein recht neuer Wettkampf, bei dem die sonstigen Freundschaftsspiele durch Pflichtspiele ersetzt werden. Zweck ist es dabei, ähnlich starke Mannschaften gegeneinander antreten zu lassen und die erzielten Leistungen für das Anfertigen von Setzlisten zu nutzen. Diese Listen werden dann in den Qualifikationsspielen für Welt- und Europameisterschaften genutzt. Zudem sind die Nations League Spiele eine weitere Variante, sich überhaupt für große Wettkämpfe zu qualifizieren.

Die vierte Ausgabe der Nations League dauert von Anfang September 2024 bis Ende Juni 2025. Deutschland trifft diese Saison zuerst auf Ungarn als Gegner, bevor es dann zum Spiel gegen die Niederlande kommt. Wie genau kommt es zu dieser Einteilung? Bei der Nations League treten die 55 Mitgliedsverbände in Ligen gegeneinander an. Es gibt vier Liegen: A, B, C und D. Dabei ist A die Liga mit den stärksten Teams und D die mit den Schwächsten. Jede Liga ist dann wiederum in vier Gruppen unterteilt mit drei bis 4 Teams. Bei den Gruppenspielen treten die Teams dann zweimal, in Hin- und Rückrunde, gegeneinander an. Die besten Teams aus jeder Gruppe der Liegen B, C und D steigen dann in die höhere Liga auf, während die schlechtesten Teams der Liegen A, B und C absteigen. Die vier Gruppensieger aus Liga A spielen am Ende um den Titel des UEFA Nations League Siegers.

Niederlande gegen Deutschland in der Nations League: Termin und Uhrzeit

Das Spiel Niederlande gegen Deutschland findet am 2. Spieltag der Nations League statt. Die Teams gehören zu Liga A und dort zu Gruppe A3. Am 10. September 2024 treffen die beiden in der Gruppenphase aufeinander. Anpfiff des Spiels ist am Abend um 20.45 Uhr. Die Partie wird in Amsterdam in der Johan Cruijff Arena ausgetragen. Die Arena ist derzeit das größte Stadion der Niederlande und bietet Platz für fast 56.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Niederlande vs. Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung der Nations League 24/25

Die Übertragung der Nations League 24/45 übernehmen DAZN, ARD, ZDF und RTL. Wollen Sie alle Spiele der Nations League verfolgen, sollten Sie bei DAZN ein Abonnement abschließen, da die Streaming-Plattform sich die Rechte an allen Spielen gesichert hat. Ein Abo auf der Seite ist in diesem Fall kostenpflichtig. Die Spiele, in denen Deutschland partizipiert, werden jedoch auch abwechselnd kostenfrei im Free-TV von entweder der ARD, dem ZDF oder RTL übertragen. Die Partie Niederlande gegen Deutschland wird in diesem Fall bei RTL im linearen Fernsehprogramm gezeigt. Die Übertragung startet um 20.15 Uhr, also etwa eine halbe Stunde vor dem Anstoß. Parallel zum linearen Fernsehprogramm besteht die Möglichkeit, das Match auf RTL+ zu streamen.

Hier finden Sie noch einmal alle Infos zum Spiel gebündelt:

Spiel: Niederlande - Deutschland, 2. Spieltag, Gruppenphase, Nations League 24/25

Datum: 10. September 2024

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Johan Cruijff Arena, Amsterdam

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Stream: RTL+

Niederlande - Deutschland: Bilanz beider Teams

Erst vor Kurzem trafen die beiden Mannschaften im Rahmen der EM-Vorbereitung aufeinander, und nun werden sie sich wieder auf dem Rasen gegenüberstehen. Laut fussballdaten.de trafen die Niederlande und Deutschland bereits 48 Mal aufeinander. Dabei gingen 13 Spiele für die Niederlande aus, 18 für Deutschland und 17 Mal trennten sich die Nationalteams unentschieden. Diese Bilanz zeigt also ein relativ ausgeglichenes Ergebnis, und die Teams werden sich beim kommenden Spiel wohl auch auf Augenhöhe begegnen.