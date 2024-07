England kontrolliert das Spiel nach Kane-Ausgleich

Wer folgt Spanien ins EM-Finale nach Berlin - die Niederlande oder England? Das Duell der beiden stolzen Fußball-Nationen steigt in Dortmund, wo die Stimmung schon über den gesamten Tag ausgelassen war. Ab 21 Uhr rollt der Ball. Bei den Aufstellungen der beiden Teams gibt es jeweils eine Änderung. Ronald Koeman tauscht in der Offensive, Malen startet für Bergwijn auf dem rechten Flügel. Bei England kehrt Guehi, gegen die Schweiz noch gesperrt, für Konsa in die Abwehr zurück.

Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer wird die Partie heute leiten. Allein wegen der Vorgeschichte mit Englands Jude Bellingham eine brisante Ansetzung. Als Videoschiedsrichter agiert Bastian Dankert.

Auseinandersetzungen zwischen Fans beider Länder

Vor dem EM-Halbfinale zwischen den Niederlanden und England ist es in Dortmund zu Auseinandersetzungen beider Fangruppen gekommen. Wie die Polizei bestätigte, seien Personen vor einem Restaurant aneinandergeraten. Beamte seien vor Ort, um Maßnahmen zu treffen. Es seien Gegenstände geflogen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zudem sollen Personen verletzt worden sein.

In den sozialen Medien verbreiteten sich mehrere Videos, die Szenen der Auseinandersetzung zeigen sollen. Zu sehen ist unter anderem, wie Stühle geworfen werden. Die Polizei kündigte für den späteren Abend eine Zwischenbilanz an. Berichten zufolge soll es auch beim Public Viewing Probleme gegeben haben.

Rund 100.000 niederländische Anhänger waren am Mittwoch vor der Partie (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) vor allem singend und hüpfend durch die Innenstadt in Richtung Stadion und Public Viewing im Westfalenpark gezogen. Lange war es dabei friedlich geblieben. Laut Polizeiangaben war das der bislang größte Fanmarsch, den die Stadt je erlebt hat. Auch 25.000 englische Fans seien unterwegs, hieß es. (mit dpa)