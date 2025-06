Rafting In der Abfahrt überzeugt das AKV-Raft-Team

Die Mannschaft des Augsburger Kajak Vereins tritt in verschiedenen Besetzungen bei einem Weltcup- und einem Europacup-Rennen an. Vor dem WM-Einsatz in Malaysia gibt es in den verschiedenen Disziplinen allerdings noch Luft nach oben.