Nördlingen

vor 35 Min.

Einzug in die Play-offs: Nördlinger Basketballerinnen sind fast am Ziel

Plus Die Eigner Angels Nördlingen stehen auf Platz drei der DBBL und peilen die Playoffs an. Der Coach traut dem Team alles zu, doch eine schwere Phase steht bevor.

Von Maximilian Bosch

Fünf Spiele vor dem Ende der Hauptrunde ist den Angels aus Nördlingen der Einzug in die Play-offs der DBBL so gut wie sicher. Jetzt beginnt für die Mannschaft aus dem Ries ein anstrengender Endspurt mit vier Auswärtsspielen in Folge. Dabei war schon der bisherige Weg in dieser Saison alles andere als leicht: Neben der hohen Leistungsdichte in der Liga haben auch nicht-sportliche Faktoren die Nördlingerinnen vor Herausforderungen gestellt.

