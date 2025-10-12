Nordirland - Deutschland live im Free-TV und Stream: Wo läuft das Spiel zur Qualifikation für die WM 2026

Die Gruppenphase der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange. Deutschland ist in Gruppe A zusammen mit Luxemburg, der Slowakei und Nordirland. Im Rahmen der Rückrunde der Gruppenphase trifft Deutschland nun auf Nordirland. Die Gruppensieger sichern sich direkt einen Startplatz beim Turnier, die Zweitplatzierten haben über die Play-offs eine weitere Chance. Dort treten 16 Teams an, darunter auch vier Mannschaften aus der Nations League. Durch den Einzug ins Viertelfinale der Nations League ist Deutschland bereits für die Play-offs gesetzt. Selbst ein dritter Platz in der Gruppe würde ausreichen.

Die WM 2026 wird erstmals mit 48 teilnehmenden Nationen in 16 Gruppen ausgetragen. Als Austragungsorte dienen mehrere Städte in den USA, Kanada und Mexiko. Unter den Teilnehmern sind auch Mannschaften, die bereits zu den bisherigen Gewinnern des Turniers gehören. Im Blickpunkt stehen vorerst die Spiele für die WM-Qualifizierung, in diesem Fall die Begegnung mit Nordirland, in der Deutschland wichtige Punkte für die Gruppenwertung sammeln will.

Wann spielt Nordirland gegen Deutschland in der Rückrunde? Wo wird das Deutschlandspiel im Free-TV übertragen? Und wie verlief das letzte Aufeinandertreffen? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um die Partie haben wir für Sie hier.

Nordirland – Deutschland in der WM-Qualifikation: Wann ist der Anstoß?

Im Rahmen der Rückrunde der Gruppenphase trifft Deutschland am achten Spieltag auf Nordirland. Die Partie findet am Montag, dem 13. Oktober 2025, statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Windsor Park in Belfast. Für beide Teams geht es in Gruppe A um wichtige Punkte für die Qualifikation zur WM 2026.

Nordirland – Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung der Gruppenphase zur WM-Qualifikation

In Deutschland erfolgt die Übertragung der WM-Qualifikation über mehrere Fernsehsender. Die Spiele der Nationalmannschaft finden je nach Aufeinandertreffen in der ARD, dem ZDF oder auf RTL statt. Die Partie Nordirland gegen Deutschland findet am 13.10.25 statt und die Übertragungsrechte liegen im Free-TV bei RTL.

Neben der regulären Ausstrahlung im Fernsehen können Zuschauerinnen und Zuschauer das Spiel auch im kostenpflichtigen Live-Stream bei RTL+ sehen.

Die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie Nordirland vs. Deutschland:

Spiel: Nordirland – Deutschland, Gruppenphase, WM-Qualifikation

Datum: 13. Oktober 2025

Uhrzeit: Anpfiff um 20.45 Uhr

Ort: Clearer Twist National Stadium at Windsor Park, UK

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Live-Stream : RTL+

WM-Qualifikation: Deutschland gegen Irland in der Hinrunde

Deutschland hat in der WM-Qualifikation 2026 im ersten Spiel gegen Nordirland einen Sieg gefeiert. Nach der Auftaktniederlage gegen die Slowakei setzte sich die Nationalmannschaft mit 3:1 gegen Nordirland durch. Vor 43.169 Zuschauern in Köln brachte Serge Gnabry die DFB-Elf früh in der 7. Spielminute in Führung, ehe Isaac Price für Nordirland ausglich. Nach dem frühen Treffer kontrollierte Deutschland das Spiel, tat sich gegen die kompakte Abwehr der Nordiren aber lange schwer. Nach der Halbzeit erhöhten die Einwechslungen von Amiri und Maximilian Beier das Tempo. In der zweiten Halbzeit sorgten Nadiem Amiri und Florian Wirtz innerhalb weniger Minuten für die Entscheidung.