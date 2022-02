Nordische Kombination bei Olympia 2022: Zeitplan, Live-Ticker, Übertragung und alle Infos

Wo läuft die Nordische Kombination bei Olympia 2022 im Free-TV oder Stream? Hier erhalten Sie die Infos zur Übertragung, alle Termine im Zeitplan und einen Live-Ticker.

Nordische Kombination bei Olympia 22: Die Nordische Kombination vereint Skispringen und Langlaufen und ist damit eine eigene olympische Sportart. Im Februar 2022 kann man sie daher auch bei den Olympischen Winterspielen in Peking erleben. Seit fast 100 Jahren, seit den Spielen in Chamonix 1924 ist sie bereits Teil von Olympia. Wann die Athleten der Nordischen Kombination in Peking an den Start gehen und wo Sie die Wettkämpfe im Free-TV oder im Live-Stream verfolgen können, erfahren Sie in diesem Artikel. Außerdem erhalten Sie hier einen Live-Ticker.

Zeitplan und Termin-Übersicht der Nordischen Kombination bei Olympia 22

In folgendem Zeitplan sind alle Termine der Nordischen Kombination bei Olympia 22 in Peking zu sehen. Die Übersicht zeigt Datum und Uhrzeit (MEZ) der verschiedenen Disziplinen. Am 9. Februar laufen die ersten Wettkämpfe der Kombinierer.

Datum Uhrzeit (MEZ) Disziplin 9.2.22 9.00 Uhr Einzelwettkampf Männer

12.00 Uhr Einzelwettkampf Männer 15.2.22 9.00 Uhr Einzelwettkampf Männer

12.00 Uhr Einzelwettkampf Männer 17.2.22 9.00 Uhr Teamwettkampf Männer

12.00 Uhr Teamwettkampf Männer

Olympische Winterspiele 2022: Übertragung der Nordischen Kombination im Free-TV und Live-Stream

Wer die Nordische Kombination im Fernsehen verfolgen möchte, hat die Wahl zwischen den Sendern ARD, ZDF und Eurosport. Sie alle strahlen die Olympischen Winterspiele live im Free-TV aus. Bevorzugen Sie das Olympia-Erlebnis im Stream? In diesem Fall sehen Sie die Nordische Kombination online und kostenlos im Live-Stream von ARD (sportschau.de, ARD Mediathek) und ZDF (sportstudio.de, zdfheute.de, ZDF Mediathek). Eurosport Player ist die kostenpflichtige Plattform von Eurosport, die alle Wettkämpfe der Nordischen Kombination bei Olympia 2022 im Live-Stream zeigt und als Aufzeichnung in voller Läge bietet.

Den ausführlichen TV-Kalender mit der Senderzuteilung für den jeweiligen Wettkampftag sehen Sie hier:

Datum Uhrzeit (MEZ) Disziplin Sender 9.2.22 9.00 Uhr Einzelwettkampf Männer ZDF , Eurosport

12.00 Uhr Einzelwettkampf Männer ZDF, Eurosport 15.2.22 9.00 Uhr Einzelwettkampf Männer ZDF, Eurosport

12.00 Uhr Einzelwettkampf Männer ZDF, Eurosport 17.2.22 9.00 Uhr Teamwettkampf Männer ARD , Eurosport

12.00 Uhr Teamwettkampf Männer ARD, Eurosport

Nordische Kombination bei Olympia 2022: Live-Ticker

Den Live-Ticker für die Nordische Kombination bei Olympia 2022 finden Sie im folgenden Live-Center. Das bietet dazu Infos rund um Termine und Medaillen - auch für alle andere Sportarten.

Die Disziplinen der Nordischen Kombination bei Olympia

Die Nordische Kombination ist bei den Olympischen Winterspielen eine reine Männersportart. Die Kombination aus Langlauf und Skisprung wird in den Disziplinen Einzel und Team (vier Starter pro Nation) ausgetragen. Interessant ist dabei das von Gunder Gundersen entwickelte Punktesystem: Die erreichten Sprungweiten werden vor dem Langlauf in Zeitrückstände für das Rennen umgerechnet. Wer weiter springt, darf also früher starten. Somit steht mit dem ersten Teilnehmer, der die Ziellinie überfährt, direkt der Gewinner fest.

Hier finden die Wettkämpfe der Nordischen Kombination in Peking statt

Die nordischen Kombinierer starten im Februar 2022 nicht direkt in der chinesischen Hauptstadt Peking. Austragungsort des Langlauf-Teils ist bei den XXIV. Olympischen Winterspielen der Ort Zhangjiakou mit dem Nordischen Ski- und Biathlonzentrum Kuyangshu. Hier sind außerdem die Sportarten Skilanglauf und Biathlon verortet. Gesprungen wird ebenfalls in Zhangjiakou, nämlich im Snow Ruyi National Ski Jumping Centre. Naheliegend ist, dass hier auch die reinen Skisprung-Wettkämpfe stattfinden. Die bezirksfreie Stadt liegt circa 100 km nordwestlich der Hauptstadt in der Provinz Hebei und hat über vier Millionen Einwohner. Ziel der Stadt ist es, als Wintersportzentrum bekannt zu werden.

