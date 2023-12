Nordische Kombination Weltcup der Frauen 2023/24: Kalender mit Zeitplan und Terminen

Der Nordische Kombination Weltcup der Frauen 2023/24 dauert bis zum März 2024. Hier gibt es den Kalender mit einem Zeitplan und den Terminen des Wettbewerbs.

Zuerst der Sprung von der Schanze und dann in der Loipe noch alles geben - die Nordische Kombination fordert den Athletinnen und Athleten auch in der Saison 23/24 das Äußerste ab. Sie gilt als eine der anspruchsvollsten Winter-Disziplinen, bei der sowohl technisches Können im Springen als auch Ausdauer und taktisches Geschick beim Langlauf gefordert sind. Die in Norwegen entstandene Nordische Kombination wird häufig auch als die Königsdisziplin des Wintersports bezeichnet. Die Kombination aus Springen und Langlauf wurde lange Zeit bei Meisterschaften nicht getrennt, sondern galt als eine einzige Disziplin. Erst ab den 1930er Jahren entstanden die gesonderten Sportarten auf Schanze und Loipe.

Die Nordische Kombination findet in verschiedenen Wettbewerbsformaten statt, darunter Einzel - und Mannschaftswettbewerbe. Im Einzelwettkampf beginnen die Athleten mit dem Skisprung-Wettbewerb von einer Normalschanze oder einer Großschanze. Die Punktzahl, die sie im Skispringen erzielen, wird in Zeiteinheiten umgewandelt und bestimmt ihre Startzeit für den Langlauf. Je weiter ein Springer oder eine Springerin springt, desto mehr Zeitvorteil erhält er oder sie im Langlauf. Nach dem Skispringen absolvieren die Athleten einen Langlauf-Wettbewerb über eine bestimmte Distanz. Wer als Erste oder Erster die Ziellinie überquert, gewinnt den Gesamtwettbewerb.

1924 ist die Nordische Kombination in das Programm der Olympischen Winterspiele aufgenommen worden, seit 1981 werden bei Weltmeisterschaften Mannschaftswettbewerbe durchgeführt. Bis zum Jahr 2004 war die Nordische Kombination ausschließlich ein Wettbewerb für Männer, doch das ist mittlerweile Geschichte. Hier kommen der Zeitplan und die Termine für den Weltcup der Frauen 2023/2024 in der Nordischen Kombination.

Zeitplan für die Nordische Kombination Weltcup der Frauen 2023/2024

Während die Herren ihren Wettbewerb bereits am 24. November 2023 im finnischen Ruka starten, geht es für die Damen erst Anfang Dezember zur Sache. Im norwegischen Lillehammer beginnt der Weltcup für sie am 1. Dezember 2023. Das Turnier endet am 17. März 2024 in Seefeld ( Österreich).

Nordische Kombination Weltcup der Frauen 2023/2024: Termine im Überblick